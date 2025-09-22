Florentino Pérez sospecha que su bajada de rendimiento es porque tiene un acuerdo para salir del Real Madrid

Florentino Pérez tiene un historial muy largo en el mundo del fútbol y una experiencia a la que pocos llegan. Por eso, el presidente del Real Madrid estaría sospechando de una de las estrellas del equipo, ya que cree que su bajada de rendimiento es porque tiene un acuerdo para salir del conjunto blanco a partir del próximo verano, lo que justificaría su nivel actual sobre el campo.

Este futbolista en cuestión se trataría de Vinicius, uno de los jugadores que está constantemente en el punto de mira por todas polémicas que hay a su alrededor. Ahora mismo, el brasileño no tiene un puesto asegurado en el once titular de Xabi Alonso, por muy sorprendente que sea, ya que el tolosarra no lo tiene como una pieza indispensable como otros en sus alineaciones.

Florentino Pérez cree que Vinicius tiene un acuerdo para salir del Madrid

Precisamente, este bajón de rendimiento viene dado desde que no ganó el Balón de Oro el año pasado, ya que le afectó mucho mentalmente. Desde entonces, ha disputado 49 partidos, donde 'solo' ha podido marcar 16 goles y dar 13 asistencias. Son números de buen jugador, pero ni mucho menos de superestrella y de ser considerado uno de los mejores del mundo.

Por eso, Florentino cree que Vinicius ya no está cómodo en el Madrid ni tampoco feliz, más que nada porque le han pasado por encima y, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene, tanto dentro como fuera del campo, estaría dispuesto a un cambio de aires. Por su parte, el máximo mandatario blanco tiene claro que no le cerrará la puerta de salida si quiere marcharse.

El conjunto blanco solo vendería al brasileño si llegara una gran oferta

Eso sí, el Madrid no estará dispuesto a aceptar cualquier oferta irrisoria por él y solo daría el visto bueno a su marcha si llegara una oferta descomunal a los despachos de Valdebebas, a pesar de que el brasileño terminaría contrato al cabo de un año, en 2026. Las conversaciones para su renovación están totalmente estancadas y no tiene pinta de que en los próximos meses se puedan retomar.