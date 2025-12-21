Florentino Pérez baja el pulgar y toma la decisión más difícil: no sigue en el Real Madrid

Florentino Pérez ha tomado una de esas decisiones que marcan época en el Real Madrid. Difícil, impopular y cargada de simbolismo. Dani Carvajal no renovará su contrato y su etapa en el club blanco llega a su fin. El capitán, uno de los grandes emblemas de la última década dorada, ve cómo el Madrid decide cerrar una etapa que ha sido gloriosa, pero que en el último año se ha vuelto insostenible desde el punto de vista deportivo.

Carvajal ha vivido una temporada muy complicada. Apenas ha podido tener continuidad por problemas físicos recurrentes, especialmente musculares, que le han impedido encadenar partidos. Sus números reflejan esa realidad: pocos minutos, escasa regularidad y un rendimiento lejos de su mejor versión, algo lógico teniendo en cuenta la acumulación de lesiones y el desgaste de tantos años al máximo nivel. A ello se ha sumado una planificación fallida en el lateral derecho.

Un parche que ha tensado al vestuario

La situación se agravó con el bajo rendimiento y los problemas físicos de Trent Alexander-Arnold, una apuesta que no ha terminado de cuajar. Xabi Alonso se vio obligado a improvisar y tomó una decisión de emergencia: reubicar a Fede Valverde como lateral derecho. El uruguayo cumplió, como casi siempre, pero la solución tuvo efectos colaterales.

Valverde no ocultó su malestar. Considera que su mejor versión aparece en el centro del campo y así se lo ha trasladado al técnico. La falta de un lateral fiable y la imposibilidad de contar con Carvajal de forma regular acabaron por convencer al club de que el ciclo estaba agotado. Florentino, con frialdad quirúrgica, bajó el pulgar.

Un legado imborrable y un nuevo camino

Carvajal se va como una leyenda absoluta del Real Madrid. Canterano, titular en finales de Champions, símbolo de competitividad y ADN blanco. Pocos laterales han marcado tanto una era. Su salida no empaña nada de lo construido, pero sí confirma que el club no vive del pasado.

Ahora, al internacional español se le abren nuevas opciones. Arabia Saudí aparece como un destino muy real, donde su experiencia, liderazgo y palmarés serían altamente valorados, además de ofrecerle un último gran contrato. También podría contemplar una aventura en ligas menos exigentes físicamente. El Bernabéu se prepara para despedir a uno de los suyos. Sin ruido, sin reproches, pero con la certeza de que decir adiós a Carvajal es una de las decisiones más duras de la era Florentino.