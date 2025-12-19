Dani Carvajal quiere seguir, pero el Real Madrid tiene otros planes; dos fichajes estrella

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, siendo uno de los capitanes del equipo y uno de los pesos pesados dentro del vestuario. Por eso, y aunque ahora mismo está lesionado, su importancia tanto dentro como fuera del terreno de juego es fundamental. Sin embargo, su continuidad en el conjunto blanco no está del todo asegurada para el próximo curso.

El madrileño quiere seguir, ya que le gustaría retirarse en el Madrid, pero a día de hoy, la dirección deportiva tendría otros planes. Con el objetivo de reforzar muy bien al equipo durante el mercado de fichajes del próximo verano, la intención de los blancos es la de realizar dos fichajes estrella de jugadores que sean 'top' mundiales, algo que será muy complicado de conseguir.

Dani Carvajal no tiene asegurada su continuidad la temporada que viene en el Madrid

Para ello, y además de convencer a estos futbolistas y a los clubes a los que pertenezcan, el límite salarial también será clave. Y aunque el Madrid no ha tenido muchos problemas con esto en los últimos años, también quiere ir con cuidado y, para ello, tiene en mente quitarse de encima fichas muy elevadas, y una de ellas sería la de Carvajal. Con su salida, se liberaría masa salarial.

Además, la entidad madrileña aún confía en Trent Alexander-Arnold para que se convierta en el líder definitivo de la banda derecha, por lo que la marcha de Carvajal tampoco sería un drama. Por otra parte, también hay algunos laterales derechos prometedores en el filial que podrían acabar subiendo al primer equipo y convertirse en teóricos suplentes del jugador inglés.

El conjunto blanco tiene otros planes para atacar el mercado con contundencia

La decisión se tomará en los próximos meses, teniendo en cuenta que Carvajal acaba contrato a final de temporada, pero a día de hoy, su continuidad no está sellada y, de hecho, peligra su futuro en el Madrid. El madrileño, como capitán, hará todo lo posible para quedarse, pero Florentino Pérez y la dirección deportiva podrían acabar teniendo otros planes de cara al mercado de fichajes del próximo verano.