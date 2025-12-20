Florentino Pérez debe decidir: 50 millones, pero debe salir Rüdiger o Militao. La opción es para enero

Florentino Pérez tiene sobre la mesa una decisión delicada que puede marcar el rumbo defensivo del Real Madrid a corto y medio plazo. El club valora reforzar el eje de la zaga en el mercado de enero, pero la ecuación es clara: hay 50 millones disponibles, aunque para que llegue un nuevo central será imprescindible que salga uno de los pesos pesados, Antonio Rüdiger o Éder Militão. La operación sería quirúrgica, inmediata y con impacto directo en la jerarquía del vestuario.

La necesidad no es casual. Las lesiones, la irregularidad defensiva y la exigencia del calendario han llevado al Madrid a explorar el mercado con antelación. Xabi Alonso quiere un perfil fiable, con jerarquía y capacidad para sostener la línea alta. En ese contexto, han emergido dos nombres con fuerza: Marc Guéhi y Micky van de Ven. Solo uno llegaría, y todo apunta a una decisión exprés en enero.

Guéhi, talento con fecha de caducidad

Marc Guéhi, central del Crystal Palace, es una opción que seduce por su perfil técnico. Fuerte en la anticipación, rápido al cruce y con una notable salida limpia desde atrás, el defensor de origen marfileño encaja en lo que busca el Madrid para iniciar juego desde la defensa. El problema no es futbolístico, sino contractual: Guéhi acaba contrato a final de temporada.

El Palace pediría alrededor de 30 millones de euros por dejarlo salir en enero, una cifra que genera dudas en Valdebebas, ya que el jugador podría llegar gratis al Santiago Bernabéu apenas unos meses después. Aun así, el Madrid valora pagar por adelantado si la urgencia deportiva lo exige y si se libera masa salarial con una salida importante.

Van de Ven, el relevo natural de Militão

La alternativa es más cara, pero también más contundente. Micky van de Ven, del Tottenham, está tasado en unos 50 millones de euros. El neerlandés es rápido, agresivo, dominante en los duelos y con una personalidad que convence a los técnicos del Madrid. Su perfil encaja como un guante en la exigencia física y táctica de la defensa blanca.

Además, su llegada cubriría de forma casi perfecta el vacío que dejaría Militão en los próximos meses, tanto por potencia como por capacidad para asumir responsabilidades. Eso sí, para ejecutar esta operación relámpago, Florentino deberá tomar una decisión drástica: Rüdiger o Militão deberán dejar sitio. Enero marcará sentencia.