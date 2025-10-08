Florentino Pérez cierra el acuerdo, el fichaje ha sido confirmado, viene al Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con los posibles refuerzos que puedan llegar al Santiago Bernabéu. Y después de varias conversaciones, Florentino Pérez ya habría cerrado un acuerdo y confirmado el fichaje para que un exjugador vuelva al conjunto blanco el curso que viene, teniendo el beneplácito de Xabi Alonso para la operación.

El futbolista en cuestión es Nico Paz, el centrocampista que está irrumpiendo en la Serie A bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como. El club madrileño ya le habría transmitido que cuenta con él para la próxima temporada y, por ende, pagará la opción de recompra que aún hay estipulada en su contrato, valorada en unos 9 millones de euros, un precio más que asequible.

Florentino Pérez ha cerrado el retorno de Nico Paz al Madrid

Aunque solo le han comunicado esto por vía verbal y no hay ningún contrato firmado, la realidad es que el internacional con Argentina ya sabe que se encuentra dentro de los esquemas del conjunto blanco para el próximo curso, y a pesar de que tenga algunas dudas sobre el rol que pueda tener con Xabi Alonso, el tolosarra ha dado el visto bueno a que Paz acabe viniendo al Madrid.

De hecho, el jugador solo tiene este deseo en mente, teniendo en cuenta que el verano pasado ya rechazó varias ofertas para abandonar el Como. Una de ellas fue una oferta astronómica del Tottenham, alrededor de los 70 millones, pero Nico solo quiere volver al Madrid y dejó claro que estaría dispuesto a esperar una temporada más para poder cumplir finalmente su sueño.

El centrocampista volverá al Santiago Bernabéu unos años después

A día de hoy, el plan de la dirección deportiva es que ocupe, a partir de la próxima temporada, el puesto de Dani Ceballos si el andaluz acaba marchándose, como es previsible. Aun así, y aunque no acabe saliendo, la idea seguirá siendo la misma: que Nico Paz regrese al Santiago Bernabéu después de su paso de varios años en el Como italiano de la Serie A.