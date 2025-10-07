Xabi Alonso intenta reducir al grupo de detractores en el vestuario que va contra Bellingham

Jude Bellingham no está teniendo un inicio de temporada nada sencillo. El inglés ya se perdió los primeros partidos del curso con el Real Madrid después de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano para solucionar los problemas físicos en esa zona y, aunque ha vuelto antes de tiempo, sorprendiendo al cuerpo médico, la realidad es que aún no está al 100% físicamente y se está notando.

El rendimiento del centrocampista está siendo muy cuestionable y esto está provocando problemas en el vestuario. Aunque su nivel sea muy inferior, Xabi Alonso sigue guardándole un puesto en el once inicial, lo que está provocando una revuelta por parte de algunos jugadores que, viendo su tono físico y su papel en el terreno de juego, no creen que tenga que ser titular por decreto.

Jude Bellingham está teniendo un grupo de detractores en el vestuario

Por eso, el tolosarra está intentando reducir al grupo de detractores que está en contra de Bellingham, asegurándoles que el inglés necesita minutos y tiempo de juego para ir recuperando el gran estado de forma que ha demostrado en el Madrid en sus dos primeros años, especialmente en el primero. De momento, tras un verano irregular y sus problemas físicos, no lo está consiguiendo.

Aun así, las palabras del entrenador no han acabado de convencer a este grupo del vestuario, ya que el hecho de que tenga que ser titular por decreto está empezando a generar un descontento en algunos compañeros, especialmente los que, en teoría, están luchando con Bellingham por un puesto en el once titular o incluso por ver minutos en las segundas partes de los encuentros.

El inglés está fuera de forma y su nivel es muy cuestionable

Por lo tanto, Alonso deberá decidir cómo seguir llevando la situación de Bellingham, ya que aunque el internacional con Inglaterra necesite jugar, su presencia en el terreno de juego también penaliza los intereses del Madrid, siempre y cuando no esté al 100% físicamente y sea un jugador que se arrastra por el campo de manera constante, como se ha visto en los últimos enfrentamientos que ha jugado.