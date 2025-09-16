Florentino Pérez cierra el acuerdo y firma por el Real Madrid hasta 2029 con una cláusula de 150 millones

El Real Madrid sigue planificando la plantilla de los próximos años y Florentino Pérez, después de muchos meses de negociación, ha podido cerrar el acuerdo con un jugador clave para el futuro de la entidad madrileña. Uno de los defensas más prometedores de La Fábrica ha firmado su renovación con el conjunto blanco hasta 2029 con una cláusula de 150 millones de euros.

Se trata de Joan Martínez, que ha renovado su vínculo con el Madrid para los próximos cuatro años. El propio futbolista ha sido quien lo ha anunciado mediante un mensaje en Instagram y, con esta renovación, el club blanco deja claro la importancia que tiene el valenciano, ya que tenía pie y medio en el primer equipo la temporada pasada, pero una rotura de cruzado lo evitó.

El central Joan Martínez renueva con el Madrid hasta 2029

A pesar de la grave lesión, el Madrid ha seguido confiando en él y así se lo ha demostrado con esta renovación tras recuperarse completamente. Con 18 años, Joan Martínez afronta el futuro con ilusión e incluso se le ha comparado con Sergio Ramos, el ídolo del central del Castilla. Llegó del Levante en 2023 y ya es un fijo en las alineaciones de Álvaro Arbeloa en el filial madrileño.

De hecho, el central ya fue uno de sus puntales en el juvenil y ahora tendrá el mismo rol en el Castilla, siendo titular, de momento, en todos los partidos de Primera RFEF y dejando buenas sensaciones. Joan Martínez seguirá jugando en el filial hasta que haya hueco en el primer equipo en la retaguardia, algo que se podría producir la temporada que viene con la salida de varios defensas.

El defensa es uno de los más prometedores de La Fábrica

Joan Martínez es el gran proyecto de central que tiene el Madrid junto a Diego Aguado, por lo que no es descartable que ambos ya formen parte del primer equipo bajo las órdenes de Xabi Alonso a partir del próximo año. El tolosarra ya los ha subido con los mayores en alguna ocasión y puede que el curso siguiente lo hagan de manera definitiva.