Está viviendo un calvario en el Real Madrid, Xabi Alonso no lo traga, le han visto llorar, le insultan

Las decisiones de Xabi Alonso desde su llegada al Real Madrid están provocando que un jugador que la temporada pasada era una pieza indiscutible en el equipo haya pasado a no tener prácticamente minutos. El tolosarra no cuenta con él, por lo que está viviendo un auténtico calvario en el conjunto blanco, ya que además de su poca participación, tampoco está siendo bien recibido.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo. Aparte de su poco protagonismo en el Madrid, ya que en teoría es el último central en la rotación de Alonso, el canario volvió a recibir insultos y gritos despectivos en el último partido de Liga donde pudo disfrutar de sus primeros minutos de la temporada por la expulsión de Dean Huijsen y los problemas físicos en defensa.

Raúl Asencio está viviendo un auténtico calvario en el Madrid

Aun así, el canterano volvió a sufrir gritos de "Asencio muérete" en Anoeta, como ya recibió durante el curso pasado por los problemas extradeportivos que está teniendo el futbolista tras su imputación en el caso de grabación de vídeos de índole sexual a dos chicas menores de edad. Aunque su situación judicial se ha normalizado un poco, el futbolista sigue en el punto de mira.

Esto está provocando que Asencio no lo esté pasando nada bien, ya que además de su inexistente rol en el Madrid, también está recibiendo este tipo de insultos, lo que está afectando mucho al jugador. De hecho, algunos compañeros ya le han visto llorar en el vestuario, dejando claro que su situación está llegando a un límite que parece difícil que pueda recuperarse lo más pronto posible.

Además de no contar para Xabi Alonso, recibe muchos insultos en los campos

Por otra parte, Alonso ya le dejó claro en su momento que no contaba con él y lo mejor era que se fuera a otro equipo, al menos como cedido, para poder tener más minutos, pero el canario se negó a marcharse del conjunto blanco. Ahora, con la lesión de Antonio Rüdiger, que estará varios meses de baja, podría tener más oportunidades sobre el campo, pero seguirá sin contar demasiado para el técnico.