Florentino Pérez cierra el casting con tres nombres, uno vendrá al Real Madrid, enero o verano

Aunque el mercado de fichajes veraniego ya se ha cerrado, Florentino Pérez y la dirección deportiva siguen trabajando para reforzar al Real Madrid de cara al futuro. Por eso, el presidente ya habría cerrado el casting de centrales que podrían llegar al conjunto blanco con tres nombres, y a pesar de que uno de ellos podría llegar en enero, lo más probable es que el elegido sea fichado el próximo verano.

El máximo mandatario blanco tiene claro que el Madrid deberá fichar a un jugador para la retaguardia en los próximos meses, como así habría pedido Xabi Alonso desde un principio. Y ahí, hay tres nombres subrayados en rojo en la lista: Ibrahima Konaté, del Liverpool, Marc Guéhi, del Crystal Palace, y William Saliba, del Arsenal. El primero es quien tendría más opciones de recalar en el Santiago Bernabéu.

El Madrid tiene a tres nombres apuntados para la defensa: Konaté y Guéhi, los más accesibles

De hecho, el francés estuvo cerca de llegar a la entidad madrileña durante el verano, ya que ha rechazado renovar con el Liverpool y el club de Anfield estuvo a punto de ponerle en el mercado, pero de momento lo ha aguantado a la espera de que diga una respuesta definitiva. Por eso, si no renueva, los ingleses se arriesgarían a perderlo gratis el año que viene, por lo que podría salir en enero.

Respecto a Guéhi, el zaguero estuvo a punto de salir del Crystal Palace en el último día de mercado, precisamente, al Liverpool, pero la operación se acabó cayendo. Ahora, lo más normal es que se marche a coste cero y sería una operación muy beneficiosa para los blancos, ya que, además del aspecto económico, sus condiciones físicas y técnicas encajan en lo que busca Alonso.

Saliba es el más deseado de la dirección deportiva, pero es casi imposible

El tercer nombre, el de Saliba, sería el más deseado desde hace tiempo en la dirección deportiva, pero su llegada es prácticamente imposible, ya que el francés ha reiterado su deseo de seguir en el Arsenal y renovar su vínculo con el conjunto londinense, a pesar de que el Madrid no se ha rendido y hará un último intento a la desesperada para que el jugador cambie de opinión.