Florentino Pérez cierra el primer fichaje del Real Madrid 2026-27

Florentino Pérez ha conseguido cerrar el primer fichaje del Real Madrid de la temporada 2026-27: Nico Paz, la joya de La Fábrica que está explotando en el Como 1907. Tras meses de seguimiento y negociación con el club italiano, el Madrid se ha movido rápido y prácticamente ha asegurado la vuelta de uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores del fútbol europeo.

La historia de Paz con el Madrid comenzó desde muy joven. Formado en las categorías inferiores del club, siempre fue considerado un futbolista con una técnica sobresaliente, gran visión de juego y una lectura táctica avanzada para su edad. En 2024, el Madrid acordó su cesión al Como con una cláusula que permitía a los blancos una opción de recompras escalonada, y esa fórmula ha resultado clave para ejecutar su retorno sin un coste desorbitado.

Números, contrato y precio de vuelta

Esta temporada en el Como, Paz ha demostrado que no solo es potencial, sino una realidad. Ha disputado más de 2.400 minutos en 27 partidos oficiales, aportando 6 goles y 8 asistencias, y se ha consolidado como la brújula del centro del campo italiano. Su capacidad para controlar tempos, crear juego desde zonas interiores y conectar líneas ha sido fundamental para el equipo de Cesc Fàbregas, que le ha utilizado tanto como mediocentro organizador como mediapunta con libertad para asociarse.

Contractualmente, su situación es favorable para el Real Madrid. Paz tiene todavía contrato con el club blanco, y la cláusula de recompra establecida hace que su regreso suponga un desembolso estimado en 8-10 millones de euros, un precio muy atractivo para un futbolista del calibre e impacto que ha demostrado esta temporada.

El cerebro y la creatividad que necesita el Madrid

Desde el punto de vista futbolístico, Nico Paz aporta algo que el Madrid ha buscado con insistencia: creatividad, lectura entre líneas y visión para romper defensas. A diferencia de perfiles más físicos o directos, Paz sabe mirar, pausar y acelerar cuando el equipo lo necesita. En el esquema de Xabi Alonso o del próximo técnico, puede actuar como pulmón creativo junto a jugadores más verticales como Vinícius (si continúa), Rodrygo o incluso con extremos jóvenes como Mastantuono, además de conectar a la perfección con interiores como Valverde o un box-to-box como Bellingham, si sigue.

La vuelta de Paz envía un mensaje claro: el Real Madrid apuesta por reinventar su mediocampo con talento joven, técnico y con ADN madridista. El primer fichaje para 2026-27 ya está hecho, y se llama Nico Paz.