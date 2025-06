Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que lo ha intentado todo, pero no quiere venir al Real Madrid

El Real Madrid está trabajando duramente en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, la dirección deportiva ha tenido que cerrar algunas incorporaciones a destiempo, especialmente en la línea defensiva, ya que ha sido la posición donde más ha sufrido el equipo durante este curso. Aun así, se sigue atento al mercado.

En ese sentido, Xabi Alonso habría pedido a Florentino Pérez el fichaje de Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, ya que cree que sería una pieza fundamental para el centro del campo del conjunto blanco. Sin embargo, el presidente le habría comunicado que se ha intentado hacer todo lo posible, pero que el futbolista habría decidido no jugar en el Santiago Bernabéu y hacerlo en la Premier League.

Florentino ha confirmado a Alonso que Zubimendi no llegará al Madrid

El donostiarra ya tendría un acuerdo con el Arsenal para recalar en Londres, como apuntan desde Inglaterra, por lo que el Madrid ya se ha empezado a despedir de la posibilidad de poder fichar al mediocentro del club vasco. Alonso quería que los blancos pagaran su cláusula de rescisión, que es de 60 millones de euros, y aunque dentro de la entidad había algunas dudas, finalmente dieron el paso.

Sin embargo, Zubimendi no lo habría dado y preferiría jugar en la Premier League, donde ya tenía un preacuerdo cerrado con el conjunto londinense a falta de la particular revisión médica. Precisamente, ese aspecto fue por el cual el Madrid intentó hacer todo lo posible pensando que la operación aún no estaba del todo finiquitada, pero la realidad es que el futbolista ya está fuera de órbita.

El técnico tolosarra quiere reforzar sí o sí el centro del campo

Por lo tanto, tanto Alonso como la dirección deportiva tendrán que poner el ojo en otro tipo de futbolista para poder reforzar el centro del campo, una de las prioridades que el entrenador tolosarra ha puesto encima de la mesa de la secretaría técnica para aumentar el nivel en la medular, ya que piensa que es uno de los aspectos donde la plantilla tiene carencias importantes.