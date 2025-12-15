Florentino Pérez consigue el “sí” definitivo y cierra el fichaje por el Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de reforzar las posiciones más débiles del equipo actual. Y en ese sentido, Florentino Pérez habría conseguido el "sí" definitivo de un pretendiente, cerrando así su fichaje para el club blanco de cara al siguiente curso y, además, haciéndolo a coste cero, ya que vendría como agente libre.

Se trata de Dayot Upamecano, central del Bayern de Múnich y uno de los defensas más consolidados del panorama europeo. El francés acaba contrato a final de esta temporada y todo apunta a que no renovará con el conjunto bávaro, con el Madrid siendo el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios para poder apuntalar la zaga madrileña la campaña que viene.

Los blancos, vía Florentino Pérez, ya habrían conseguido un acuerdo verbal con el jugador tras las negociaciones que habría habido entre todas las partes. El Madrid, deseoso de poder fichar a Upamecano, le habría comunicado que está dispuesto a aceptar todas sus exigencias a nivel personal, con un salario muy competitivo, algo que ha frenado su renovación con el Bayern.

El francés destaca por su potencia física, velocidad al cruce, capacidad para defender espacios grandes y una buena salida de balón, un perfil que encaja perfectamente en lo que busca el club madrileño para poder reforzar la defensa de cara a los próximos años. Por eso, el Madrid ha querido cerrar su llegada lo más pronto posible para también evitar una guerra con otros clubes interesados.

Upamecano le ha ganado la batalla a Ibrahima Konaté, que era otro de los centrales que el Madrid tenía en la lista. Aun así, el jugador del Liverpool habría sido descartado por la dirección deportiva y el del Bayern había ganado enteros desde hace unas semanas, lo que ha permitido conseguir su "sí" definitivo para que sea uno de los primeros fichajes de la entidad blanca de cara a la siguiente temporada.