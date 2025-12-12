Florentino Pérez lo quiere fichar utilizando el dinero de la venta de Vinicius

Florentino Pérez se ha hartado de toda la situación de la renovación de Vinicius con el Real Madrid y ha tomado medidas. El presidente ha decidido que la entidad madrileña ya no le hará más ofertas y que si no acepta lo que tiene encima de la mesa, será vendido el próximo verano, es decir, en 2026. Y con ese dinero, el máximo mandatario del club blanco quiere fichar a un galáctico.

Se trata de Erling Haaland, el delantero del Manchester City que recientemente ha visitado el Santiago Bernabéu. Y, de hecho, el noruego sorprendió con unas declaraciones que nadie esperaba en el Madrid, ya que el ariete aseguró que el estadio del equipo madridista "es un lugar en el que quieres jugar, ya que es increíble". Estas palabras han hecho saltar todas las alarmas en Valdebebas.

Florentino Pérez quiere fichar a Haaland con el dinero del traspaso de Vinicius

Con estas declaraciones, el Madrid ha entendido que Haaland sueña con jugar algún día en el conjunto blanco y hacerlo en el Bernabéu. Por eso, Florentino ha activado toda la maquinaria para que esto sea posible y ya ha puesto el foco en el verano de 2026, que es cuando la operación se podría tirar para adelante, siempre y cuando el Manchester City deje marchar a su goleador.

El plan de la entidad madrileña sería vender a Vinicius recaudando una buena cantidad de dinero, a pesar de que al brasileño solo le quedaría un año de contrato, y con lo ganado con su traspaso, ponerlo en el bote para intentar convencer al conjunto inglés con una cuantía bastante importante. El Madrid cree que la presión de Haaland podría ayudar a abrirle la puerta en Inglaterra.

El Madrid entiende que el noruego sueña con jugar en el Bernabéu

Además, si acabase llegado el noruego al Bernabéu, esto provocaría, sumado a la salida de Vinicius, que Kylian Mbappé jugase como extremo izquierdo, su posición natural y donde quiere jugar, formando una dupla histórica con Haaland de cara a los siguientes años. El Madrid se está frotando las manos con las últimas palabras del delantero del City e irá a por él como sea el próximo verano.