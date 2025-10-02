Florentino Pérez lo tiene atado, pero el Chelsea llega a 80 millones y duda, no se fía de Xabi Alonso

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con Florentino Pérez al mando de todas las operaciones. El presidente ya tendría atado el retorno de un exjugador al conjunto blanco, pero este futbolista en concreto no se fía de Xabi Alonso y, además, tiene otras ofertas muy importantes de grandes clubes europeos, como es el caso del Chelsea.

Se trata de Nico Paz, uno de los jóvenes que está irrumpiendo en la Serie A con el Como. El Madrid tiene una opción de recompra para recuperarlo el verano que viene y, en un principio, la entidad madrileña está dispuesta a ejecutarla para que vuelva al Santiago Bernabéu. Sin embargo, el internacional con Argentina tiene dudas por la presencia del tolosarra en el banquillo.

Nico Paz duda en volver al Madrid por la presencia de Xabi Alonso

El futbolista no quiere ser suplente en el conjunto blanco y solo volvería al club madrileño si pudiese ser titular indiscutible en el centro del campo, algo que, ahora mismo, ni el Madrid ni Alonso le pueden prometer, a pesar de que está dando un muy buen nivel en Italia. La realidad es que la medular es una de las posiciones con más overbooking en la plantilla y no se sabrá cómo estará el año que viene.

Y ahí, ha aparecido el Chelsea, que está dispuesto a ofrecer hasta 80 millones de euros al Como para hacerse con el canterano blanco. El club inglés quiere rejuvenecer su plantilla con jugadores de presente y de futuro, como es el caso de Nico Paz, y consideran que encaja en su plan estratégico que llevan realizando en las últimas temporadas, con gastos millonarios en varios futbolistas.

El centrocampista quiere ser titular indiscutible en el conjunto blanco

Aun así, el Madrid mantiene el control sobre su futuro gracias a la opción de recompra, pero la decisión del jugador también será clave en esta operación. Si Paz sabe que no será titular fijo en el conjunto blanco, es posible que le comunique a los blancos que no quiere volver al Bernabéu y quiere segur su carrera en otro equipo.