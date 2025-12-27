Florentino Pérez descarta a Upamecano y Konaté y entra en la negociación para traerlo al Real Madrid

El Real Madrid sigue planificando con tiempo el futuro de su defensa y, en las últimas semanas, Florentino Pérez ha tomado una decisión clara. Los nombres de Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté, que habían estado sobre la mesa como posibles refuerzos de primer nivel, quedan prácticamente descartados. Ambos centrales finalizan contrato en junio de 2026, pero tanto el Bayern de Múnich como el Liverpool tienen muy avanzadas sus renovaciones, lo que complica cualquier intento del club blanco por incorporarlos a corto o medio plazo.

Ante este escenario, el presidente madridista ha optado por mirar hacia dentro. La alternativa que gana fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu es la recuperación de Jacobo Ramón, central formado en La Fábrica y actualmente cedido en el Como 1907 del fútbol italiano.

Jacobo Ramón, la opción que convence a Florentino

Jacobo Ramón está firmando una temporada muy sólida en la Serie A. Con el Como, el joven central ha disputado más de 2.000 minutos oficiales, consolidándose como titular habitual y mostrando una madurez impropia de su edad. Su rendimiento ha sido constante, destacando tanto en labores defensivas como en la salida de balón, uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico del Real Madrid.

A nivel contractual, Jacobo tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, lo que permite al club manejar los tiempos sin prisas ni sobresaltos. La cesión en Italia ha sido clave para su crecimiento competitivo y en Valdebebas consideran que está preparado para dar el salto definitivo al primer equipo o, como mínimo, formar parte de la rotación.

Lo que puede aportar al nuevo eje defensivo

Desde el punto de vista futbolístico, Jacobo Ramón encaja en el perfil que busca el Madrid: central sobrio, buen juego aéreo, contundente al cruce y con capacidad para iniciar jugadas desde atrás. No es un defensa de alardes, pero sí fiable, ordenado y con lectura táctica, cualidades muy valoradas en el fútbol actual.

Paralelamente, el club trabaja en la renovación de Antonio Rüdiger, una pieza clave para blindar el eje de la zaga. Con el alemán como líder y la irrupción de Jacobo, el Real Madrid pretende asegurar estabilidad defensiva sin acudir a grandes desembolsos. Florentino Pérez ha hablado: menos nombres rimbombantes y más confianza en la cantera. Una decisión estratégica que puede marcar el futuro inmediato de la defensa blanca.