Xabi Alonso es quien ha descartado el fichaje de Konaté por el Real Madrid

Parecía que Ibrahima Konaté era el objetivo prioritario del Real Madrid de cara a reforzar el centro de la defensa a partir de la próxima temporada, pero la situación podría haber cambiado y dado un giro de 180 grados. Según apuntan desde Inglaterra, Xabi Alonso habría descartado la posibilidad de fichar al francés, ya que preferiría a otros perfiles de jugadores para la zaga.

De hecho, su incorporación al Santiago Bernabéu se daba por hecha y solo faltaba la firma, teniendo en cuenta que acaba contrato a final de temporada con el Liverpool y, en un principio, no iba a renovar para poder fichar por el Madrid. Sin embargo, ha habido un cambio de planes del conjunto blanco por orden del tolosarra, que no está del todo convencido con Konaté.

Xabi Alonso no estaría del todo convencido con Ibrahima Konaté

El Madrid tiene otras alternativas para la defensa y en los últimos meses, además del francés, también han sonado Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, y Marc Guéhi, del Crystal Palace. Ambos tienen la misma peculiaridad que Konaté: acaban contrato a final de la presente campaña y podrían llegar gratis al conjunto merengue, que es lo que están buscando los blancos en el mercado.

El club no quiere hacer grandes inversiones para poder reforzar la retaguardia, ya que ven que el mercado podrá ofrecer a grandes jugadores a coste cero. Alonso quiere un futbolista experimentado en la élite y que pueda aportar desde el principio, y aunque Konaté sería uno de los más indiciados por su papel en el Liverpool, el francés no acaba de convencer del todo al entrenador.

El central francés habría bajado puestos en la lista del técnico tolosarra

Por lo tanto, el Madrid tomará una decisión en los próximos meses acerca de este refuerzo en la zaga y, con varios nombres encima de la mesa, tanto la dirección deportiva como el técnico acabarán decidiendo quién es el más indicado para poder llegar al Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada. El elegido sería el encargado de dirigir la defensa juntamente a Dean Huijsen, el fichaje del pasado verano en la retaguardia.