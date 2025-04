Florentino Pérez es informado del estado lamentable al que llegan 3 jugadores a los entrenos del Real Madrid

Florentino Pérez es un presidente que le gusta conocer cómo están los jugadores y acude regularmente al vestuario para ver cómo está el equipo. Aun así, el máximo mandatario del Real Madrid no se habría dado cuenta, hasta que ha sido informado, del estado lamentable al que estarían llegando tres futbolistas del conjunto blanco a los entrenamientos por varios motivos.

Tanto Endrick como Arda Güler y Brahim Díaz están totalmente desmotivados por la falta de oportunidades que están sufriendo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti esta temporada. Los tres jugadores no están teniendo muchos minutos en el terreno de juego y eso se está trasladando a los entrenos, ya que no tienen confianza y su estado mental es lamentable, por lo que no entrenan con pasión.

Florentino Pérez se ha dado cuenta del estado lamentable de tres jugadores del Madrid

Eso ha acabado llegando a los oídos de Florentino y ha sido uno de los motivos detonantes de la reunión de su destitución, después de la eliminación en la UEFA Champions League contra el Arsenal. El presidente le ha echado en cara al técnico italiano que tenga a jugadores de esta manera y que no les dé las oportunidades suficientes para que se encuentren en mejor forma, a pesar de que el entrenador no confía en ellos.

Precisamente, el máximo mandatario blanco se ha quejado de la poca participación que le ha dado a los futbolistas más jóvenes, a pesar de que Ancelotti siempre ha preferido contar con jugadores más experimentados y con más veteranía en el terreno de juego. Aun así, Florentino tiene claro que la culpa ha sido del técnico italiano y tomará medidas drásticas a partir del próximo verano.

El presidente les ha pedido que aguanten porque Ancelotti se irá

Y estas medidas no son otras que la destitución del míster cuando acabe el presente curso. Por eso, el presidente quiere evitar cualquier fuga de estos futbolistas y les ha pedido que aguanten y que no pidan irse, ya que el italiano no continuará en el banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada, por lo que podrán tener más oportunidades en el Madrid el año que viene.