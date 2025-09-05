Florentino Pérez está negociando en China

Florentino Pérez es un hombre de negocios y el presidente del Real Madrid está usando la marca del conjunto madrileño para generar nuevos ingresos. Por eso, el máximo mandatario blanco estaría negociando en China un nuevo acuerdo respecto a la camiseta de cara al Año Nuevo Chino de 2026, una colaboración que se lleva haciendo en los últimos años por el gran interés del club en el mercado chino.

El Madrid tiene miles de seguidores en el gigante asiático y la entidad madrileña se ha ido acercando cada vez más ahí para asentar la marca del club en Asia. Por eso, el conjunto blanco y Adidas lanzarán una colección especial para el Año Nuevo Chino, que será el año del caballo, donde dominará el color azul real, combinado con un lujoso dorado en todos los logotipos y detalles gráficos.

El Madrid sacará una nueva colección en motivo del Año Nuevo Chino 2026

Además, esta colección incluirá una camiseta especial, una sudadera con capucha y pantalones y una chaqueta. Este será el segundo año consecutivo en el que el Madrid tendrá una colección dedicada al Año Nuevo Chino, en un proceso para fortalecer aún más la marca en China y lo que podría llevar a que sea un lanzamiento anual en cada temporada para los próximos años.

🇨🇳🐴💮 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adidas to Release Real Madrid 2026 Chinese New Year Collection: https://t.co/p3mfRDYLS7 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 4, 2025



Teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un éxito de ventas, el Madrid ha querido repetir esta fórmula de la mano de Adidas para asentar cada vez más al club en el gigante asiático, un aspecto que da muchos ingresos a la entidad madrileña, y volver a dar un guiño a los madridistas que están afincados en China, ya que el Año Nuevo Chino es uno de los acontecimientos más importantes.

El club blanco sigue asentando su marca en el gigante asiático

Se espera que esta colección salga a la luz entre finales de este año, 2025, o a principios de 2026, antes del Año Nuevo Lunar, que cae el 17 de febrero de 2026. No es un fichaje de un jugador, pero sí que es la sorprendente negociación que Florentino Pérez lleva tiempo trabajando desde China para seguir aumentando los ingresos del club blanco.