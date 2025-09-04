Florentino Pérez tiene firmados dos centrales para el Real Madrid 2026

Después de que se haya cerrado el mercado de fichajes veraniego para esta temporada, tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva ya están trabajando en la ventana de transferencias del año que viene, ya que el club tiene claro que el Real Madrid necesitará reforzar una de las posiciones más importantes en el terreno de juego: la defensa y, especialmente, la demarcación de central.

Por eso, el presidente ya habría firmado a dos jugadores para el Madrid 2026, teniendo en cuenta que dos defensas harán las maletas cuando acabe la presente campaña. Se trata de Ibrahima Konaté, uno de los objetivos que la entidad madrileña ya ha tenido este verano, y Jacobo Ramón, un jugador que se fue hace unos meses al Como italiano, pero que podría acabar volviendo.

El Madrid podría incorporar a dos centrales para la temporada que viene

El francés está de los primeros en la lista de objetivos para reforzar la defensa y lo más probable es que llegue como agente libre al Santiago Bernabéu el año que viene. El jugador se está negando a renovar su contrato con el Liverpool, por lo que podría seguir los mismos pasos de su excompañero, Trent Alexander-Arnold, para poder aterrizar en el Madrid a coste cero en 2026.

Respecto a Jacobo Ramón, el Madrid lo ha vendido al Como este verano, pero se guardó una opción de recompra para el año que viene, al estilo Nico Paz. Teniendo en cuenta que el central ya está despuntando en Italia, el conjunto blanco no dudará en pagar esta opción para que acompañe a Konaté como refuerzo para la defensa, ya que habrá revolución en la retaguardia.

El conjunto blanco tendrá cambios destacados en la retaguardia

Hay que tener en cuenta que dos centrales acaban contrato el año que viene: David Alaba y Antonio Rüdiger. El austríaco ya es seguro que no continuará vistiendo la camiseta del Madrid en 2026, y todo apunta a que el alemán también va a acabar saliendo después de que haya perdido un poco de protagonismo con la llegada de Xabi Alonso al banquillo.