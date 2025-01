Florentino Pérez fabrica un nuevo Sergio Ramos para Real Madrid

Florentino Pérez se fue contento del Santiago Bernabéu tras la goleada del Real Madrid por 5-1 frente al RB Salzburgo. La gran actuación del tridente conformado por Mbappé, Vinícius y Rodrygo alegró al mandatario merengue, al igual que el nivel mostrado por Raúl Asensio y el debut del canterano Jacobo Ramón, de 17 años. Tras la lesión de Éder Militão, en el club entienden que ha llegado el momento de que, de una vez por todas, surja de las divisiones inferiores un nuevo Sergio Ramos.

Desde la goleada por 5-2 ante el FC Barcelona en Yeda, Carlo Ancelotti no ha vuelto a utilizar a Aurélien Tchouaméni como compañero de zaga de Antonio Rüdiger debido al bajo nivel mostrado en esa posición. Aunque el francés ya había manifestado a su entrenador que no se sentía cómodo en ese rol, el técnico de Reggiolo consideraba que estaba por encima de Asensio, por lo que no tuvo otra opción que alinearlo en ese puesto. Sin embargo, con el buen nivel que está mostrando el defensor de 21 años y el regreso de David Alaba, todo indica que los días de Tchouaméni como central han terminado.

El nuevo Sergio Ramos

Una de las grandes deudas de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid ha sido la promoción de jugadores de las divisiones formativas. Ahora, debido a la falta de planificación, el club no tiene otra opción que apostar fuerte por ellos para superar este difícil momento de la temporada.

Detrás de Jacobo Ramón también aparecen otros talentos como Diego Aguado (17) y Joan Martínez (17), quienes están listos para asumir el desafío de vestir la camiseta blanca y saltar al campo de juego. En el caso de Ramón, quienes lo ven día a día en Valdebebas aseguran que sus características son similares a las de Alaba, por lo que Ancelotti encuentra en él una opción interesante en medio de los problemas de lesiones que afectan al equipo en esa zona del campo. “No puedo explicar con palabras lo que siento”, declaró el joven tras su debut con el primer equipo del Real Madrid.

Un central menos

El futbolista que no continuará en el club merengue es Jesús Vallejo. Es un hecho que el jugador, que llegó procedente del Zaragoza en 2017, no cumplió con las expectativas, y Florentino Pérez le está brindando todas las facilidades para que se marche en este mercado de pases.

Por su parte, el defensa ya dejó claro que su deseo es cumplir su contrato con el Real Madrid, que vence en junio de 2025.