Florentino Pérez ha hablado personalmente con Sergio Ramos

El Real Madrid está viviendo una situación muy crítica con las lesiones. El grave percance con Eder Militao, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, ha hecho cambiar los planes para el mercado de fichajes de invierno y el objetivo es claro: el fichaje de un central para suplir la baja del brasileño, que se volverá a perder toda la temporada.

En este sentido, algunos nombres ya salieron a la palestra y uno de ellos fue el de Sergio Ramos. El sevillano está sin equipo y lleva meses llamando a muchos equipos para poder volver a jugar al fútbol. Así, los rumores de una posible vuelta del camero al conjunto blanco habían vuelto a aparecer, pero parece descartado. Florentino Pérez habría llamado personalmente al jugador para decirle que no tiene sitio en el Real Madrid, de nuevo.

Sergio Ramos, descartado

Por lo tanto, Ramos no volverá al Santiago Bernabéu. Así lo ha decidido la cúpula deportiva, que considera que es un capítulo cerrado y que la exigencia que piden los blancos ya no está al nivel del sevillano. Con 38 años, el central ya no está para muchos trotes y desde los despachos creen que ya no sería útil, aunque la situación sea crítica por la plaga de lesiones en defensa.

Aun así, el jugador, justo después de la lesión de Militao, ya se ha encargado de enseñar en las redes sociales que está en plena forma y listo para cualquier desafío. Pero esto no ha hecho decidir ni a Florentino Pérez ni a la dirección deportiva: Sergio Ramos no va a volver al Madrid. Su salida no fue la mejor y algunas voces han pedido que se entierre el hacha y el camero vuelva, pero no va a suceder.

Los objetivos del Madrid

Descartada la vuelta de Ramos, el Madrid irá sí o sí a por un central en enero. Las opciones son varias, y también dependrá del precio del fichaje, aunque a los dirigentes blancos les gustaría que fuera una cesión. Uno de los objetivos podría ser Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen, aunque el alemán acaba contrato a final de temporada y el Madrid podría esperar a incorporarlo a coste cero en verano.

Defensas como Aymeric Laporte, que ya sonó el verano pasado, o Castello Lukeba, de 21 años y con una cláusula alta en el RB Leipzig, también han sonado como posibles recambios de Militao. El español tendría que bajarse el sueldo que tiene en Arabia Saudí para venir al Bernabéu, mientras que el francés tiene un valor muy alto de mercado por la promesa que es.