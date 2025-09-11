Florentino Pérez ha tenido dos reuniones en el último mes para dejar atado, y bien atado, al clon de Rodri

A pesar de que el mercado de fichajes veraniego ya ha finalizado, el Real Madrid sigue configurando la plantilla del futuro. Por eso, Florentino Pérez y la dirección deportiva continúan trabajando en reforzar el equipo y el presidente habría mantenido dos reuniones en el último mes para intentar dejar atado a uno de los nuevos objetivos para el centro del campo para los próximos años.

En un principio, el objetivo número uno en la lista del Madrid siempre ha sido Rodrigo Hernández, pero su fichaje se prevé imposible, por lo que los blancos habrían pasado a interesarse por otro jugador parecido a él. Se trata de Declan Rice, el centrocampista del Arsenal que está teniendo un gran rendimiento en el conjunto londinense y el tipo de perfil que le encantaría tener a Xabi Alonso.

Declan Rice, uno de los objetivos del Madrid en el centro del campo

Precisamente, el inglés fue uno de los verdugos del Madrid en la última Champions, ya que su doblete espectacular de falta directa contra el equipo español, en la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental, significó gran parte de la clasificación del Arsenal a las semifinales. Desde ese momento, Rice ha pasado a estar en el punto de mira de los madrileños.

Además, la capacidad de llegada que tiene el centrocampista y su clase con el balón son los talentos ofensivos que más agradan a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. De hecho, en el Madrid lo verían un complemento ideal a Jude Bellingham en la medular, como ya pasa en la selección inglesa, donde Rice es uno de los jugadores más esenciales en el esquema táctico del seleccionador.

La operación se prevé prácticamente imposible

Sin embargo, la operación parece muy complicada, por no decir prácticamente imposible. Rice aún no habría descartado la posibilidad de fichar por el Madrid, pero el Arsenal se cerraría en banda a la hora de dejar salir a uno de los mejores centrocampistas del panorama europeo. Si lo hiciera, el precio sería desorbitado, ya que su valor de mercado se encuentra en unos 120 millones de euros.