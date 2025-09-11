Xabi Alonso no iba de farol, no jugará porque no ha entrenado al cien por cien, nuevo aviso

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y, desde el primer día, avisó a toda la plantilla de que todo el mundo debía entregarse al 100% para poder tener un sitio de verdad en el conjunto blanco. Unos meses después, el técnico ha confirmado que no iba de farol y ha avisado a un jugador con el que no cuenta que no jugará porque no ha entrenado al cien por cien.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo que no tiene minutos. De hecho, es el último central en la rotación, ya que tiene por delante a Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, por lo que está destinado al ostracismo en el banquillo, un cambio muy significativo respecto a la temporada pasada, la de su debut con una irrupción tremenda.

El canterano subió al primer equipo del Madrid desde el filial por las constantes bajas en defensa que tuvo Carlo Ancelotti y fue uno de los mejores en la zaga, convirtiéndose en uno de los líderes en la retaguardia. Sin embargo, la llegada de Alonso lo ha cambiado todo y, ahora mismo, ni está ni se le espera para que sea uno de los centrales del futuro de la entidad madrileña para los próximos años.

El tolosarra ya le avisó en su momento, tras los errores que cometió en el Mundial de Clubes que perjudicaron y mucho los intereses del Madrid, que no iba a contar demasiado con él, por si quería replantearse su continuidad en el conjunto blanco, al menos para esta temporada, y salir en forma de cesión, algo que el canario descartó desde el primer momento porque quiere triunfar aquí.

Sin embargo, la situación es muy complicada para Asencio y, de momento, ya no ha jugado nada las tres primeras jornadas de Liga y no se espera que la decisión de Alonso cambie, teniendo en cuenta que será el último de la lista que escoja el entrenador para la zaga de cara a los próximos partidos.