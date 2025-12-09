Florentino Pérez le abre la puerta de salida a dos jugadores del Real Madrid pretendidos por Arabia Saudí

El Real Madrid ya está planificando la plantilla de la próxima temporada, teniendo en cuenta que Florentino Pérez tiene la intención de hacer una buena limpieza en el equipo. Aun así, algunas operaciones podrían adelantarse a este mercado de invierno, ya que el presidente le habría abierto la puerta de salida a dos jugadores del conjunto blanco pretendidos por Arabia Saudí.

Se trata de David Alaba y Rodrygo Goes, dos futbolistas que están siendo muy cuestionados durante este curso. El primero, principalmente, por las lesiones, ya que no ha podido tener ninguna regularidad bajo las órdenes de Xabi Alonso, mientras que el segundo ha visto como ha pasado de tener un rol de estrella a ser un jugador de rotación y totalmente secundario con el tolosarra a los mandos.

Florentino Pérez le ha abierto la puerta de salida a David Alaba y Rodrygo Goes

Por eso, el Madrid cree que lo mejor para todas las partes es que estos dos jugadores se marchen del Santiago Bernabéu y, aunque sus situaciones son distintas, podrían acabar en un mismo destino, que es el de Arabia Saudí. Los clubes saudíes llevan tiempo persiguiendo al austríaco y podrían llevárselo este mismo mes de enero, ya que la dirección deportiva le daría la carta de libertad.

Con el brasileño, podría ser más complicado, ya que está por ver si Rodrygo querrá irse a jugar a Arabia Saudí teniendo aún tan solo 24 años. Eso sí, el Madrid sabe que los equipos interesados en él desde Oriente Medio llegarían de manera sobrada a la cantidad que estaría pidiendo el club madrileño para dar el visto bueno al traspaso del delantero: alrededor de los 70 millones de euros.

Ambos jugadores del Madrid están siendo pretendidos por Arabia Saudí

Por lo tanto, y después de que Florentino haya aceptado estas dos salidas, está por ver cuándo se irán, tanto el austríaco como el carioca. El primero ya no tiene sitio de manera definitiva en el Madrid y su salida se podría adelantar al mes de enero, mientras que con el delantero lo más probable es que todo se acabe resolviendo el próximo verano.