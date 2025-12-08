Florentino Pérez tiene decidida su venta: 70 millones y adiós al Real Madrid

Florentino Pérez ya está planificando la plantilla de la próxima temporada del Real Madrid y habría decidido dar el visto bueno a la salida de un jugador del conjunto blanco que no ha cumplido con las expectativas. Y ahí, el presidente ya le ha fijado su precio con una cantidad alrededor de 70 millones de euros que sería aceptada si llegase una oferta a los despachos de Valdebebas.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros que ha pasado de tener el rol de estrella y titular indiscutible a ser un futbolista de rotación y no tener demasiadas oportunidades con la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Además, el rendimiento que está teniendo el brasileño en los últimos meses está siendo paupérrimo, lo que ha acabado de decidir al club sobre su traspaso.

Florentino Pérez ha decidido dar el visto bueno a la venta de Rodrygo

La situación del atacante está siendo muy dura, ya que su protagonismo está siendo mínimo, teniendo en cuenta que el tolosarra no cuenta prácticamente con él a la hora de realizar las alineaciones y su papel ha pasado a ser completamente secundario. Y ahí, Florentino Pérez cree que un jugador de su caché en el banquillo no es algo que se pueda desperdiciar en el mercado.

El Madrid no quiere malvender a Rodrygo y, desde el pasado verano, cuando el futbolista ya estaba en venta, las altas exigencias del conjunto blanco dinamitaron cualquier tipo de operación, pero la situación podría cambiar en los próximos meses. Estos 70 millones que pide el presidente podrían ser pagados fácilmente por un club de la Premier League, como el Liverpool o el Arsenal.

El Madrid pedirá unos 70 millones de euros para abrirle la puerta de salida

Precisamente, estos dos equipos ingleses son los que más interesados estarían por el brasileño, por el que ya han empezado las negociaciones contractuales. Ahora, está por ver si definitivamente ofrecerán esta cantidad o querrán bajar considerablemente su precio por un jugador que, a día de hoy, no está demostrando que los valga tras sus pésimas actuaciones en los terrenos de juego.