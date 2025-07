Florentino Pérez le dice a Xabi Alonso que no vendrá al Real Madrid

El Real Madrid sigue trabajando de lleno en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto blanco, después de haber realizado algunos fichajes necesarios, continúa atento al mercado veraniego para comprobar si salta una oportunidad para seguir reforzando al equipo en las posiciones que se crean más urgentes para darles un lavado de cara.

Precisamente, una de estas demarcaciones es la de central, una posición que estuvo muy afectada el curso pasado por las constantes lesiones que sufrieron algunos jugadores de la plantilla y, en el Mundial de Clubes, también se ha visto el bajo nivel de algunos futbolistas. Por eso, Xabi Alonso habría pedido la llegada de un central para la retaguardia que acompañe a Dean Huijsen en la zaga.

Florentino le ha comunicado a Alonso que el Liverpool no quiere vender a Konaté

Sin embargo, el objetivo que se había puesto el Madrid ya habría sido descartado. Florentino Pérez le habría comunicado al técnico que el jugador deseado, que no era otro que Ibrahima Konaté, no vendrá al conjunto blanco por la negativa del Liverpool de venderlo. El club inglés no está dispuesto a vender al francés y aún tiene esperanzas de poderlo renovar dentro de poco.

Su contrato acaba en 2026, por lo que los blancos estaban decidiendo entre atacar su fichaje este mismo verano o esperarse al año que viene, para que pueda llegar a coste cero al Santiago Bernabéu. Aun así, parece que el Liverpool no lo dejará salir, solo si no acepta esta renovación que le estarían ofreciendo. Si no lo hiciera hacia el final del mercado, la situación podría dar un giro de 180 grados.

La situación podría cambiar si el defensa francés no acepta su renovación

En ese caso, los de Anfield podrían estar dispuestos a venderlo, ya que no quieren que otro jugador se pueda ir gratis al Madrid, como ya ha hecho Trent Alexander-Arnold, por lo que se podrían sentar a negociar con los blancos la llegada del defensa en los últimos días de mercado. Por lo tanto, Konaté deberá decidir si renovar con el Liverpool o decidir esperar al conjunto madrileño.