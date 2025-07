Xabi Alonso tiene muy mala fama, uno de los jugadores lo deja a la altura del betún

Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid con la etiqueta de ser un entrenador con mano dura y de no casarse con ningún jugador, llevase el nombre que llevase en la espalda. Esto ha comportado que el tolosarra haya tenido muy mala fama, especialmente por uno de sus exjugadores del Bayer Leverkusen, que criticó duramente a su extécnico por las formas que tuvo con él.

Se trata de Jonas Hofmann, mediocentro del conjunto alemán que no se escondió públicamente a la hora de hablar sobre cómo gestiona las plantillas Alonso y cargó contra él por su falta de comunicación: "Espero de un entrenador que, si algo le llama la atención, lo diga directamente. Espero una comunicación abierta y directa". El jugador apenas disputó 690 minutos en la temporada pasada, cayendo en el ostracismo absoluto.

Por eso, el futbolista recriminó al vasco el trato que tuvo con él: "No deberían pasar más de dos semanas sin que un entrenador hable con sus jugadores para mantenerlos en la mejor forma y elevar el nivel de los entrenamientos. La competencia siempre es necesaria, eso está claro. Pero me esperaba un poco más de un entrenador", lamentó Hofmann, poniendo a Alonso directamente en la diana.

🇩🇪🗣️ Jonas Hofmann on playing under Xabi Alonso: "Getting so little playing time over an entire season obviously didn’t leave me feeling good. I expect a coach to address things right away. I expect open and direct communication."



"A coach shouldn’t wait longer than two weeks… pic.twitter.com/5iGbqqJ2p1