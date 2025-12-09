Florentino Pérez le ha dado un ultimátum a Xabi Alonso

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid. El técnico podría tener las horas contadas y, de hecho, el próximo partido del conjunto blanco podría ser su gran final. Si pierde el miércoles contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, en el encuentro que corresponde a la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se irá.

Florentino Pérez le ha dado este ultimátum al tolosarra, ya que el presidente cree que la situación ya es insostenible. Después de la reunión que tuvo el máximo mandatario blanco en el estadio tras la derrota ante el Celta de Vigo con las altas esferas, se ha tomado la decisión de que el choque contra el City será el determinante para acabar de decidir la continuidad del vasco.

Y, ahí, el morbo está servido, teniendo en cuenta que en el otro banquillo habrá Pep Guardiola, todo un especialista, por lo que el técnico catalán, uno de los enemigos más grandes que ha tenido la entidad madrileña en toda su historia, podría acabar de provocar la explosión definitiva en el Madrid en caso de que el conjunto citizen pueda salir victorioso del Santiago Bernabéu.

Aunque el Madrid pueda reconducir la situación, la directiva no ve mucha solución al proyecto de Xabi Alonso, ya sea por el juego, los últimos resultados o la mala relación con gran parte del vestuario. Por eso, Florentino ya tiene dos nombres para sustituir al tolosarra encima de la mesa: Zinedine Zidane y Jürgen Klopp, con el alemán siendo el favorito del presidente y su sueño desde hace años.

Por lo tanto, Xabi Alonso se lo jugará todo a una sola carta el próximo miércoles, cuando el Madrid reciba la visita del Manchester City en un auténtico partidazo. Si se produce un nuevo descalabro en el feudo madridista, el vasco tendrá que hacer las maletas, ya que será destituido de manera fulminante como técnico del conjunto blanco después de tan solo unos meses en el cargo.