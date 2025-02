Ancelotti reconoce el error, le ha pedido perdón y que no se vaya del Real Madrid

No suele ser habitual que Carlo Ancelotti rectifique y reconozca los errores que ha cometido con algunos jugadores. El entrenador del Real Madrid es fiel a sus ideas y sus pensamientos sobre los integrantes de la plantilla, por lo que es difícil que su opinión cambie a no ser que el futbolista tenga un aumento radical de rendimiento sobre el terreno de juego en lo poco que juegue. Y eso ha sido el caso con un centrocampista del conjunto blanco.

El italiano le ha pedido perdón a Dani Ceballos por el poco protagonismo que le dio al inicio de temporada y le ha pedido que no se vaya del Madrid el próximo verano. El andaluz no tuvo minutos prácticamente en los primeros meses del curso y esto, sumado a una lesión en el tobillo, provocó que fuera uno de los descartes contínuos de Ancelotti. Sin embargo, a finales de noviembre, la situación cambió.

Ancelotti le ha pedido perdón a Ceballos

La falta de efectivos en el centro del campo por las lesiones hizo que el jugador tuviera más oportunidades y las aprovechó al máximo. Tanto, que desde entonces ha jugado todos los partidos menos uno, precisamente, el pasado fin de semana, por descanso. Ceballos se ha convertido en un titular indiscutible para el entrenador del conjunto blanco y alguien muy importante para los esquemas del Madrid.

Su intensidad en el terreno de juego y su facilidad para robar balones se han convertido en imprescindibles para el equipo madrileño. Además, también tiene una técnica para eludir rivales, sacar la pelota controlada con facilidad y buscar a sus compañeros con pases milimétricos. Por eso, el sevillano ha ido enamorando cada vez más a Ancelotti gracias a haberse dejado la piel sobre el césped.

El jugador se planteó salir el pasado verano

Aun así, la temporada pasada y el inicio de esta fueron muy complicadas para Ceballos. Tanto, que viendo que no podría ser importante en el Madrid, el centrocampista pidió irse el pasado verano y estaba desesperado por marcharse al Real Betis, el club de su vida, pero la entidad blanca se negó a dejarlo salir. Si la situación no hubiera cambiado, lo hubiera intentado de nuevo en el pasado mercado de invierno, pero ahora es titular indiscutible en el Bernabéu y no se va a ir por nada del mundo.