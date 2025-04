Florentino Pérez le ha pedido que aguante porque Ancelotti se va a Brasil

El futuro de Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu no está del todo confirmado. El entrenador del Real Madrid podría no continuar la próxima temporada si el conjunto blanco no gana títulos o si recibe ofertas de otros equipos, como la selección brasileña, que lleva tiempo detrás del italiano. Por eso, Florentino Pérez le ha pedido a un jugador que no está contando nada que aguante antes de tomar una decisión.

Se trata de Endrick, el futbolista que no está teniendo muchos minutos en su primer curso en el Madrid. El brasileño es de los menos utilizados de la plantilla por parte de Ancelotti y solo está teniendo oportunidades de verdad en la Copa del Rey. Y, al menos, las está aprovechando, como se vio en el partido de vuelta de las semifinales ante la Real Sociedad. El delantero aprovechó sus minutos y marcó un gran gol para poner a su equipo por delante en la eliminatoria.

Florentino le ha pedido a Endrick que espere a que Ancelotti se marche

El joven de 18 años hizo una definición al alcance de pocos y demostró que tiene mucha calidad en sus botas. Además, tuvo otros intentos, como uno de chilena que no encontró portería por bien poco. Dejó algunos destellos de potencia en sus desbordes, pero a pesar de su gran partido, Ancelotti le sustituyó en la segunda parte y solo le dio poco más de una hora de juego.

Viendo el rendimiento que ha tenido en los pocos minutos que ha disputado, Florentino le habría pedido al brasileño que esperase a que el técnico italiano se marchara a final de temporada, con destino a Brasil, antes de tomar una decisión sobre su futuro. Endrick ya habría avisado al presidente que si el entrenador continuaba en su cargo de cara al próximo año, pediría marcharse del Madrid.

El brasileño solo se iría con una cesión

Solo lo haría mediante una cesión, ya que el atacante quiere triunfar muchos años en el conjunto blanco, pero cree que no lo podrá hacer si Ancelotti sigue siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que la relación entre ambos no es la mejor y piensa que estancaría su carrera quedándose una temporada más sin tener muchas oportunidades.