Florentino Pérez le pide que se vaya por el bien del Real Madrid, pero prefiere ser suplente que salir

Florentino Pérez lleva tiempo diseñando la hoja de ruta que tomará el Real Madrid durante este mercado de fichajes de verano. El presidente tiene claro que el equipo necesita reforzarse con varias incorporaciones, como ya ha hecho en defensa para el Mundial de Clubes, así como la salida de jugadores con los que no cuenta la dirección deportiva y el nuevo entrenador, Xabi Alonso.

En ese sentido, el máximo mandatario blanco le habría pedido a un jugador que no entra en los planes que se vaya del Madrid, aunque habría declarado que prefiere ser suplente antes que salir. Se trata de David Alaba, uno de los defensas del equipo que intentará luchar por un puesto en la retaguardia, a pesar de que todo apunta a que tendrá muy complicado ver minutos.

Florentino le ha pedido a Alaba que se marche del Madrid

La llegada de Dean Huijsen y la recuperación de Éder Militão implicarán que el austríaco tenga muy difícil ser alguien importante en la defensa de Alonso. Además, sus constantes problemas físicos han mermado mucho al jugador, por lo que desde los despachos se cree que ya no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid y se le ha intentado buscar una salida en el mercado.

Alaba es uno de los jugadores que más cobra en la plantilla, por lo que la entidad madrileña está intentando sacárselo de encima como puede. Como aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, el defensa no quiere marcharse del Madrid y desea finalizar su vinculación en la que será su última temporada en el conjunto blanco, ya que Florentino le ha dejado claro que no renovará.

El austríaco prefiere quedarse en su último año de contrato

Aun así, está por ver cómo se definirá finalmente el asunto. El Madrid no quiere que continúe y están dispuestos a darle la carta de libertad, pero no parece que Alaba desee tomarla y, si lo hiciera, reclamaría todo el salario que le queda pendiente en su último año de contrato. Por lo tanto, lo más probable es que el austríaco se quede bajo las órdenes de Alonso e intente luchar por un puesto en el once.