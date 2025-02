Florentino Pérez le pidió personalmente que, si no quería ir al Real Madrid, no fichara por el Barça

El Real Madrid está trabajando para poder reforzar su plantilla a partir de la próxima temporada. Es normal que el club blanco compita con los grandes equipos europeos en el mercado para hacerse con los mejores jugadores y, a veces, incluso hay que hacerlo con el eterno rival, el FC Barcelona, ya que se comparten objetivos. En ese sentido, Florentino Pérez le habría pedido personalmente a un futbolista un favor.

El conjunto madrileño lleva mucho tiempo interesado en Florian Wirtz, jugador del Bayer Leverkusen. El alemán podría ser el gran objetivo para el Madrid este verano para reforzar el centro del campo, y tendrían la baza a favor de Xabi Alonso, su actual entrenador en el conjunto germano, que también podría hacer las maletas para convertirse en el nuevo inquilino del Santiago Bernabéu.

Florentino le ha pedido a Wirtz un favor si no llega al Madrid

Sin embargo, el futbolista tiene dudas sobre su llegada al Madrid y no tiene claro del todo que quiera abandonar Alemania, ya que el Bayern de Múnich también está muy interesado en él. Por eso, si finalmente no quisiera ir al conjunto blanco, Florentino Pérez le habría pedido a Wirtz que, al menos, no fichara por el Barça, que también ha puesto sus ojos en él para reforzar el equipo.

El presidente sabe que una traición del alemán, rechazando a los blancos y yendo a jugar al eterno rival, sería muy grave para los intereses de la entidad madrileña, por lo que le habría rogado personalmente que no lo hiciera. Aun así, está por ver cuáles serán los deseos del centrocampista, ya que a partir del próximo verano lo más probable es que abandone el Leverkusen para jugar en un equipo más potente.

La hoja de ruta de los blancos

Además de Wirtz, que es considerado el número uno en la lista de fichajes del Madrid, la dirección deportiva también busca reforzar la defensa, añadiendo laterales en las dos bandas y, si es posible, también mínimo un central, debido a las constantes bajas que está teniendo el conjunto de Chamartín por culpa de las lesiones.