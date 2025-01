Xabi Alonso no quiere a Vinicius en el Real Madrid

Xabi Alonso tiene todos los números para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Florentino Pérez ya le habría comunicado a Carlo Ancelotti que esta temporada será su última como entrenador del Real Madrid, por lo que las conversaciones con su sucesor ya se habrían producido. El presidente y el actual técnico del Bayer Leverkusen ya han hablado sobre la hoja de ruta para el próximo año.

En ese sentido, ya se estaría planificando la plantilla de la próxima campaña y el vasco habría exigido tener poder decisión respecto a las altas y salidas del equipo. Y una de las bajas podría ser muy importante, teniendo en cuenta quién es: Alonso no consideraría imprescindible a Vinicius y estaría abierto a que el brasileño se marchara si llegara una oferta adecuada a los despachos del conjunto blanco.

Xabi Alonso no considera imprescindible a Vinicius

El dirigente de Tolosa es muy claro y directo con sus jugadores y necesita un compromiso y un respeto máximo de ellos. Si crean polémica en el vestuario, no los quiere, y este sería uno de los casos donde el jugador saldría perjudicado. El atacante es conocido por sus constantes situaciones polémicas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y no va a permitir este tipo de acciones en el Madrid.

Por lo tanto, si el brasileño no cambiase su actitud, no lo querría en la plantilla del equipo madrileño la próxima temporada. Preferiría venderlo a un muy buen precio y fichar a otros futbolistas que sabe que sí respetarían a sus compañeros. Por ejemplo, y aunque no son piezas parecidas sobre el césped, Xabi Alonso buscaría reemplazar a Vinicius con alguien como Florian Wirtz, que lo dirige en el Bayer Leverkusen ahora mismo.

El futuro del brasileño, en duda

Por otra parte, el futuro del extremo no está nada claro. Arabia Saudí volverá a interesarse muy fuertemente por el jugador el próximo verano y podría ser una oportunidad de oro para el Madrid si el técnico vasco acaba llegando al Santiago Bernabéu y prefiere desprenderse del futbolista por su comportamiento. La situación se resolverá en los próximos meses y podría pasar de todo.