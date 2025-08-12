Florentino Pérez le pone precio, salida sorpresa en el Real Madrid, nadie se esperaba la decisión

El Real Madrid sonríe. Eder Militao ha firmado una pretemporada que ha disipado todas las dudas. La grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada ya es historia. Él mismo lo confirmó durante el Mundial de Clubes. “Me siento bien, feliz de poder estar en el campo ayudando a mis compañeros”, dijo en Estados Unidos.

No fue un camino fácil. Otra rotura de cruzado, largas horas de recuperación y un trabajo mental enorme para no rendirse. Militao se preparó a conciencia. Su esfuerzo ha convencido al cuerpo técnico. Xabi Alonso lo ve como pieza clave para los partidos grandes. Todo dependerá de que mantenga este nivel.

En el club saben que un central de su categoría, sano y en forma, es un activo de enorme valor. Si todo va bien, podría ser una de las noticias más positivas del curso. El brasileño siente que está ante la gran oportunidad de su vida. Superar dos lesiones graves y seguir en la élite no es para cualquiera. Él quiere demostrarlo.

Eder Militão is BACK. 🤩 pic.twitter.com/lI49VGKru8 — Madrid Zone (@theMadridZone) August 12, 2025

El precio de una sorpresa

En medio de este escenario optimista, ha surgido una noticia inesperada. Varios clubes de Arabia y Qatar han preguntado por Militao. El interés ha llegado al Santiago Bernabéu a través de intermediarios. La respuesta del Real Madrid ha sido contundente.

“No queremos venderle. Si él lo pidiera, nunca por menos de 45 millones de euros”. Ese ha sido el mensaje de Florentino Pérez y su directiva. El club no piensa desprenderse de uno de sus defensores más importantes salvo que el propio jugador lo solicite.

Por ahora, Militao no tiene intención de irse. Se siente fuerte, motivado y con ganas de marcar la diferencia esta temporada. Pero en el fútbol, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina.

Lo cierto es que este interés extranjero añade un matiz de incertidumbre. El precio ya está fijado. La decisión final, de momento, está en manos del jugador. Y en un Real Madrid que quiere que su ‘3’ siga siendo un muro en la defensa, la esperanza es que todo siga como hasta ahora. Militao ha vuelto. Y con él, también la ilusión de una zaga más sólida para soñar en grande.