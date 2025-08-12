O cambia o Xabi Alonso lo pone de patitas en la calle

David Alaba está viviendo una temporada complicada. Su rendimiento no ha estado al nivel esperado, y las lesiones no han ayudado. El austriaco ha sufrido problemas físicos que lo han tenido fuera varios partidos clave. Además, la incertidumbre sobre su posición en el campo le ha afectado. Su lugar natural es como lateral izquierdo, pero el equipo lo ha probado tanto en el centro de la defensa como en el mediocampo. Esta falta de estabilidad no le ha permitido encontrar su mejor versión.

Las lesiones y los cambios constantes de posición han hecho que Alaba no brille como en otros tiempos. El jugador, que siempre fue una pieza clave, parece estar perdiendo peso dentro del equipo. El Real Madrid necesita claridad y rendimiento, y por ahora, Alaba no ha dado señales contundentes de recuperación total ni de adaptación a roles secundarios. El desafío está en que se reinvente, porque el club no puede permitirse mantener a un jugador que no rinde al máximo.

🚨 DAVID ALABA puede convertirse en el FICHAJE más inesperado para Xabi Alonso, ha regresado de sus vacaciones como un hombre nuevo, ha trabajado mucho durante sus vacaciones.



pic.twitter.com/5ZQ3jGGA0n

El futuro de Alaba pasa por el mediocampo y el experimento de Xabi Alonso

Paradójicamente, la salvación de Alaba podría estar en regresar a sus orígenes. En sus primeros años, el austriaco destacó en el mediocampo, desde donde controlaba el ritmo del juego y mostraba su inteligencia táctica. Ahora, bajo la dirección de Xabi Alonso, ese podría ser su nuevo (o mejor dicho, viejo) papel dentro del Real Madrid.

Xabi Alonso busca darle una nueva vida a Alaba desde el centro del campo. Un lugar donde el talento y la visión de juego son la clave, y donde Alaba puede aportar esa pausa y creatividad que le faltan al equipo. El entrenador tiene claro que si el austriaco se adapta y rinde en esa posición, podrá ofrecer una última gran temporada antes de que su etapa en el club llegue a su fin. El experimento de Xabi Alonso puede ser la última oportunidad para Alaba, o de lo contrario, la puerta hacia la salida estará abierta de par en par. Si quiere seguir vistiendo de blanco, tendrá que demostrar que todavía tiene fútbol en las botas y cabeza para mandar en el campo.