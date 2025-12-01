Florentino Pérez lo quiere fuera, ha sido un error de Xabi Alonso, es un cero a la izquierda

Los fichajes que realizó el Real Madrid el pasado verano fueron muy ilusionantes para el club y para el madridismo, ya que aterrizaban en el Santiago Bernabéu futbolistas de mucha calidad. Sin embargo, Florentino Pérez no está nada contento con el rendimiento de uno de ellos y cree que ha sido un error de Xabi Alonso, ya que es un cero a la izquierda en todos los partidos.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, quien era una de las incorporaciones más prometedoras del conjunto blanco y que se ha convertido en un auténtico fiasco. El lateral volvió a tener un pésimo encuentro en la visita del Madrid a Montilivi para enfrentarse al Girona, siendo un desastre absoluto en la banda derecha y volviendo a estar en el punto de mira por su pobre juego.

Trent Alexander-Arnold está siendo un cero a la izquierda y ya están hartos de él

A pesar de que Alonso aseguró que el mejor Trent llegará, la realidad es que el inglés está muy lejos de, al menos, tener una versión aceptable y la que se vio en Liverpool, cuando se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo en Anfield. En el Madrid, de momento, no está demostrando nada de ese rendimiento y tanto el club como la afición se está empezando a cansar.

Ante el Girona, Alexander-Arnold solo tuvo protagonismo en ataque cuando sirvió los córneres, mientras que en defensa, dio un pase horizontal que casi acaba en gol del conjunto catalán, lo que provocó un enfado tremendo del entrenador. No está fino con la pelota y mentalmente tampoco se le ve capacitado para jugar encuentros al máximo nivel con la camiseta blanca.

El nivel que está teniendo el lateral inglés esta temporada está siendo pésimo

Aun así, el inglés es el único jugador disponible para Alonso para jugar en el lateral derecho, ya que Dani Carvajal se encuentra lesionado y a Fede Valverde no le gusta jugar en esa posición. Alexander-Arnold tendrá minutos obligados en los próximos partidos, pero el Madrid está sufriendo mucho con su presencia en el terreno de juego por su pésimo nivel en todos los sentidos.