Xabi Alonso culpa a varios jugadores del Real Madrid, con nombre y apellidos, de estar haciéndole la cama

Xabi Alonso no está pasando por una situación nada fácil en el Real Madrid. El técnico está siendo muy cuestionado, teniendo en cuenta la crisis de resultados que afecta al conjunto blanco, habiendo ganado tan solo un partido de los últimos seis encuentros disputados en todas las competiciones. Por eso, el tolosarra está en el punto de mira, pero él también sospecha de sus jugadores.

De hecho, el entrenador estaría culpando a varios futbolistas dentro del vestuario, con nombre y apellidos, de estar haciéndole la cama, es decir, deseando que sea destituido, por lo que están jugando mal a propósito para que Florentino Pérez tome la decisión drástica de echarlo del Madrid. Algunos de ellos serían pesos pesados importantes en la plantilla, por lo que la situación sería complicada.

Xabi Alonso cree que varios jugadores del Madrid le están haciendo la cama para que lo echen

Alonso cree que jugadores como Vinicius, Fede Valverde, Rodrygo Goes o Jude Bellingham prefieren que sea relevado de su cargo como técnico del Madrid, ya que no están dándolo todo en el terreno de juego y su actitud está lejos de ser la mejor. Principalmente, el primer brasileño y el uruguayo serían los que más estarían presionando por la mala relación que tienen con el míster.

Además, otros futbolistas que no tienen tanto protagonismo, como Brahim Díaz, Endrick o Ferland Mendy, también serían enemigos del vasco dentro del vestuario del conjunto blanco. Todos ellos están viviendo una situación de falta de minutos y oportunidades con el tolosarra, por lo que creen que un cambio en el banquillo les beneficiaría y volverían a la casilla de salida para este curso.

Pesos pesados como Vinicius o Valverde no tienen relación con el técnico tolosarra

Por lo tanto, está por ver si el pulso que cree Alonso que tiene con algunos jugadores de la plantilla hará peligrar definitivamente su cargo en el banquillo del Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que el hecho de tener a gran parte del vestuario en contra es muy perjudicial para sus intereses y también para los del Madrid a corto, medio y largo plazo.