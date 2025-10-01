Tchouameni, Fede Valverde y Bellingham no pueden jugar juntos, varios jugadores se lo han dicho a Xabi Alonso

Xabi Alonso está viviendo unos días complicados en el banquillo del Real Madrid. A pesar de que este martes se consiguió una nueva victoria en la UEFA Champions League, la goleada recibida en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid sigue escociendo, tanto en el cuerpo técnico como en el club blanco. Por eso, el tolosarra ha recibido peticiones de cambios en las alineaciones.

Algunas de ellas están enfocadas en el centro del campo, ya que varios jugadores creen que Aurelien Tchouameni, Fede Valverde y Jude Bellingham, tres futbolistas indispensables y pesos pesados del equipo, no pueden jugar juntos en la medular. Así se lo habrían comunicado algunos integrantes en el vestuario al entrenador, ya que el Madrid sufre mucho cuando los tres están en el campo.

Algunos jugadores creen que Tchouameni, Valverde y Bellingham no pueden jugar juntos

No es nada relacionado con la calidad de estos jugadores, ya que son los mejores del mundo en su posición, sino que el motivo está más dirigido al aspecto defensivo, teniendo en cuenta que Valverde y Bellingham son futbolistas que van más al ataque y buscan la portería contraria, por lo que dejan descolgado el centro del campo, quedándose completamente solo Tchouameni para defender.

Más aún si en la medular también está alguien como Arda Güler, una de las estrellas emergentes del conjunto blanco esta temporada. El turco también está más enfocado en el ataque y su presencia defensiva es nula, por lo que el centro del campo queda aún más castigado si jugadores como el uruguayo o el inglés no bajan a defender a menudo cuando se pierde el balón.

En el vestuario han pedido cambios en el centro del campo del Madrid para los próximos partidos

Por lo tanto, está por ver si Alonso hará algunos cambios destacados en los próximos partidos o hará caso omiso a las indicaciones de algunos jugadores respecto a las debilidades que está teniendo el Madrid en este inicio de temporada, donde está sufriendo en el centro del campo y en defensa, a pesar de que el ataque va bien, gracias, principalmente, a Kylian Mbappé.