Florentino Pérez lo vuelve a hacer: de 80 millones a llegar gratis al Real Madrid

Con el mercado de fichajes veraniego ya cerrado, el Real Madrid continúa planificando la plantilla del futuro a través de Florentino Pérez y la dirección deportiva. Por eso, el presidente está intentando que un serio objetivo del conjunto blanco pueda llegar a coste cero al Santiago Bernabéu dentro de dos temporadas, pasando de costar 80 a millones a hacerlo como agente libre.

Se trata de William Saliba, uno de los defensas que más gusta al Madrid para reforzar la retaguardia. Aunque el Arsenal está intentando renovar su contrato, que acaba en 2027, de momento se está encontrando con muchas dificultades y, ahí, el conjunto blanco está intentando presionar al jugador para que no acepte la oferta de renovación de los londinenses y espere al Madrid.

El Madrid está intentando que William Saliba llegue gratis en 2027

De hecho, el Arsenal no quiere que Saliba llegue al verano de 2026 con un año restante de contrato, ya que, entonces, se tendrían que plantear su venta si no acabara renovando, algo que de momento no se están planteando. El francés es uno de los mejores centrales del mundo y están haciendo todo lo posible para asegurarse su continuidad de cara a los próximos años.

Por su parte, el Madrid está trazando su plan y estará muy atento a su situación en las próximas temporadas, teniendo en cuenta que es un objeto de deseo por su nivel y también por su juventud, ya que solo tiene 24 años. Aunque el problema sea su situación contractual y la presión que está haciendo el Arsenal para renovarle, en el conjunto blanco hay confianza con la operación.

El Arsenal está intentando renovar al defensa

Florentino Pérez lleva tiempo trabajando en ella y cree que Saliba podrá acabar llegando al Santiago Bernabéu para que forme pareja de centrales con Dean Huijsen. Eso sí, no será algo fácil y deberán suceder muchas cosas para que no acabe renovando con los londinenses y pueda llegar gratis a la entidad madrileña dentro de dos años, que será cuando se le acabe el contrato.