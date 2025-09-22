Courtois y Dani Carvajal, pesos pesados, han hablado seriamente con Vinicius, el vestuario dice basta

Vinicius no está viviendo un momento fácil en el Real Madrid. El brasileño está constantemente en el punto de mira por todas las acciones que realiza, ya sean dentro o fuera del terreno de juego, por lo que su situación no es nada sencilla. Además, el vestuario ha dicho basta y algunos pesos pesados como Thibaut Courtois o Dani Carvajal habrían hablado con él de manera seria.

Varios jugadores del conjunto blanco están hartos de toda la actitud tóxica del jugador y de su comportamiento infantil, ya sea en los entrenamientos o en los partidos, por lo que futbolistas importantes del equipo le han pedido al extremo que cambie para que pueda haber paz en el vestuario y también con Xabi Alonso, teniendo en cuenta la enemistad creada con el entrenador.

Aunque el vestuario no cuestiona la calidad que tiene Vinicius y creen que debería ser un fijo en los esquemas del tolosarra, ya que es uno de los mejores del mundo, piensan que el hecho de que sea suplente es decisión del técnico y se tiene que aceptar, algo que el brasileño no acaba de hacer, hablando mal de él a sus espaldas e intentando que algunos jugadores vayan en su contra.

Por eso, varios futbolistas, y en concreto diversos pesos pesados, no quieren que la situación dentro del vestuario se caliente aún más y quieren que el ambiente sea de paz para intentar ganar los máximos títulos posibles esta temporada en el Madrid, algo que en una situación de tensión y de continuos reproches entre jugadores y entrenador no podría ser posible en ninguna circunstancia.

Por lo tanto, desde el vestuario le han dado un toque de atención a Vinicius para que cambie su actitud, ya que han quedado hartos de todo su comportamiento y de tener que estar siempre alejándole de las polémicas, especialmente en el campo, evitando que sea expulsado y que perjudique los intereses del equipo en el césped.