Florentino Pérez ofrece la operación a Xabi Alonso, pero el técnico duda, no cree que sea el mejor

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y la dirección deportiva tiene un ojo puesto en el mercado de agentes libres, teniendo en cuenta el potencial que tienen algunos de los jugadores que podrían llegar a coste cero al Santiago Bernabéu. Por eso, Florentino Pérez le ha recomendado un futbolista a Xabi Alonso, pero el técnico duda.

Se trata de Dayot Upamecano, uno de los centrales del Bayern de Múnich que acaba contrato a final de temporada. El francés tendrá vía libre para decidir su destino después de que no haya renovado con los alemanes y el defensa podría acabar recalando en el Madrid, ya que podría haber un interés mutuo entre las partes. Sin embargo, el tolosarra no está del todo convencido.

Alonso no cree que Upamecano sea el mejor central que pueda escoger el conjunto blanco en el mercado, ya que hay otros como Ibrahima Konaté o Marc Guéhi que convencen más al entrenador. De hecho, el jugador del Bayern ha sido criticado últimamente en el club bávaro por sus inconsistencias y fallos en el terreno de juego, a pesar de que sigue siendo uno de los defensas más sólidos de la plantilla.

El central solo tiene 26 años, uno de los aspectos que llama la atención al Madrid, ya que tendría un futbolista para la zaga para los próximos años. Además, el hecho de que pueda llegar a coste cero al conjunto blanco, aunque se tenga que pagar una prima de fichaje, es otro de los motivos del interés de un club que está deseoso por reforzar la retaguardia de cara al próximo año.

Por lo tanto, está por ver si Upamecano acabará siendo uno de los objetivos prioritarios del Madrid, teniendo en cuenta que Alonso no está del todo convencido con el jugador. La dirección deportiva tiene varias alternativas encima de la mesa y en los próximos meses se decidirá el futbolista designado a convertirse en el nuevo central de la entidad madrileña para las próximas temporadas.