Florentino Pérez pide 20+10 millones, pero no llegan ofertas, sólo una y saca los colores al Real Madrid

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid sigue en el aire, y no precisamente por falta de voluntad del club para dejarlo salir. Florentino Pérez ha marcado una hoja de ruta clara: quiere ingresar al menos 20 millones de euros fijos y 10 en variables por el centrocampista andaluz. Sin embargo, el mercado no responde como se esperaba. La realidad es que, a día de hoy, la única oferta formal que ha llegado por Ceballos es de apenas 10 millones de euros, una cifra que deja en evidencia el escaso valor que el jugador tiene actualmente fuera del Bernabéu.

El presidente blanco esperaba que tras su renovación hasta 2027 y algunos destellos en temporadas anteriores, clubes de LaLiga o incluso de la Premier mostraran interés real por el ex del Betis. Pero no ha sido así. Ni el propio club verdiblanco, que había sondeado su regreso meses atrás, ni equipos medios de Europa han apostado fuerte por él. Lo que ha llegado es una propuesta discreta, que ha generado más decepción que ilusión.

Ceballos no despega y su valor de mercado se desploma

Dani Ceballos ha sido uno de los nombres más discutidos del vestuario blanco en los últimos meses. Su falta de continuidad, lesiones recurrentes y rendimiento irregular han ido restándole protagonismo en un mediocampo repleto de talento. Con Kroos ya retirado y Modric en la rampa de salida, se esperaba que el utrerano asumiera un rol más importante. Pero ni con Ancelotti ni con Xabi Alonso ha logrado consolidarse.

La situación ha llevado a que su cotización baje drásticamente. Según fuentes del club, el Real Madrid esperaba recibir al menos tres o cuatro ofertas este verano. Pero la falta de minutos y su bajo impacto han pesado más. Esa única propuesta de 10 millones, procedente de un club de segunda línea en España, ha sacado los colores a la dirección deportiva, que ahora ve cómo es difícil justificar la continuidad de un jugador que no entra en los planes del nuevo técnico y al que tampoco se le encuentra acomodo fuera.

Florentino quiere evitar una salida a la baja, pero el tiempo apremia

Desde las oficinas de Valdebebas, la consigna es clara: no se regalará a Ceballos. Pero la presión del calendario aprieta. A medida que avanza julio, el club quiere resolver las salidas cuanto antes para cuadrar su plantilla. Si no llegan ofertas mejores, Florentino podría verse obligado a negociar a la baja o incluso a aceptar una cesión con opción de compra obligatoria. Una operación que, en cualquier caso, confirmaría lo que ya es evidente: Dani Ceballos ha perdido valor y no entra en los planes del nuevo Real Madrid.