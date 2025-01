Florentino Pérez pide a Ancelotti que lo deje en el banquillo del Real Madrid

Después de la humillación sufrida en la final de la Supercopa de España ante el eterno rival, el FC Barcelona, la afición del Real Madrid ha pedido cambios en el equipo para evitar ridículos del mismo tipo. Y, de hecho, Florentino Pérez también ha actuado y le ha comunicado a Carlo Ancelotti que haga un cambio en el once titular para evitar males mayores para el futuro de la entidad.

En ese sentido, el presidente le habría pedido al técnico italiano que dejara en el banquillo a Aurelien Tchouameni, ya que se ha demostrado que el francés no puede actuar de central. Todos los delanteros saben cómo ganarle la espalda y superarlo con facilidad, teniendo en cuenta que su posición natural no es la de defensa, sino en el centro del campo, y Florentino no quiere más daños al equipo en los partidos.

Florentino le ha pedido a Ancelotti que Tchouameni se quede en el banquillo

Además, la petición del máximo mandatario blanco también va relacionada con el hecho de que el futbolista pueda perder valor de mercado. El club ya ha decidido vender al francés el próximo verano, pero si sigue jugando de central y su rendimiento continua siendo pésimo, los equipos interesados en él no estarán por la labor de ofrecer una buena cantidad de dinero por sus servicios.

Precisamente, el conjunto que más se ha interesado por Tchouameni, el Liverpool, ya ha hecho una oferta a la baja a Florentino Pérez por el centrocampista después de que haya perdido caché por su bajo nivel en los últimos encuentros. Aun así, y aunque la oferta recibida sea muy menor a la que se esperaba sacar por el trapaso del francés, parece inviable que el Madrid la rechace, ya que se quiere quitar de encima al jugador como sea.

El recambio de Tchouameni está en el equipo

Tanto el presidente como la afición han pedido a Ancelotti que coloque a Raúl Asencio de titular. El canterano lo ha hecho bien en los momentos que ha jugado, pero cuando se había asentado ya en el once, desapareció de los esquemas del técnico italiano de la noche a la mañana y volvió a colocar a un Tchouameni muy perdido en defensa. Por eso, parece claro que el canario volverá a acompañar a Antonio Rüdiger en la defensa.