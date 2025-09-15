Florentino Pérez, problema a la vista, es de los que más cobra, pero no se entiende con Xabi Alonso

Florentino Pérez decidió apostar por Xabi Alonso para ser el nuevo entrenador del Real Madrid de cara a los próximos años, empezando una nueva etapa en el conjunto blanco llena de ilusión. El aterrizaje del tolosarra en el banquillo ha sido muy positivo, pero la limpieza que quiere hacer de la plantilla actual ha provocado los primeros problemas para el presidente y la dirección deportiva.

Precisamente, afecta a uno de los jugadores que más cobra, pero que no se acaba de entender con el entrenador. Se trata de Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que tiene el equipo y que, de momento, no ha podido debutar aún esta temporada porque está lesionado, pero no parece que vaya a tener muchos minutos a lo largo del curso, ya que no entra en los planes de Alonso.

Ferland Mendy es un problema en el Madrid: no se entiende con Xabi Alonso

El francés renovó su contrato hace un año hasta el 2028, pero la intención del Madrid durante el mercado de fichajes veraniego fue que se marchara, ya que con la incorporación de Álvaro Carreras, quien ha llegado para ser titular, y el buen papel de Fran García en el Mundial de Clubes, han tapado la puerta a Mendy, que ya no tiene sitio en la plantilla del conjunto blanco.

Sin embargo, el hecho de que estuviera lesionado provocó que no llegaran ofertas a los despachos de Valdebebas, y además de su historial médico, su salario, siendo uno de los más elevados del equipo, hace muy difícil que el Madrid pueda deshacerse de él con facilidad, por lo que la dirección deportiva tendrá un verdadero quebradero de cabeza en los próximos meses.

Su salida del conjunto blanco parece muy complicada a día de hoy

La intención de la entidad madrileña es que Mendy se acabe marchando en el mercado de invierno, pero está por ver si el francés aceptará su salida y si habrá alguna oferta decente que pueda satisfacer a todas las partes, algo complicado por todo lo que rodea al jugador.