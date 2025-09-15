Mbappé le ha pedido a Xabi Alonso que no juegue contra el Olympique de Marsella

El Real Madrid debuta este martes en la UEFA Champions League con la visita del Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Tras la buena victoria en Liga ante un campo complicado como el de la Real Sociedad, el conjunto blanco está convencido de que podrá empezar su andadura en la máxima competición continental con buen pie. Eso sí, Kylian Mbappé le ha pedido un favor a Xabi Alonso.

El francés le habría recomendado al entrenador que no haga jugar a un futbolista en concreto para el debut en la Champions, ya que se entiende mejor con otros. Se trata de Rodrygo Goes, uno de los jugadores con los que no cuenta demasiado el tolosarra y, de hecho, el brasileño ya no jugó ni un solo minuto en el último partido en Liga contra el equipo donostiarra, lo que evidencia su trágica situación.

Mbappé le ha pedido a Xabi Alonso que no haga a jugar a Rodrygo en la Champions

Por eso, Mbappé cree que su poca presencia en las alineaciones es positiva, teniendo en cuenta que no se entiende tanto con él, y piensa que lo que funciona no se debería tocar, y que ahora se está mejor sin él en el campo. El francés prefiere relacionarse más con Arda Güler, ya que ha creado con él una gran sociedad en el terreno de juego que está funcionando mucho en el Madrid.

El ariete prefiere estar solo en el frente del ataque, ya que a veces, si está jugando Rodrygo, el brasileño tiende a irse de la banda al centro, lo que provoca que se junten ambos jugadores y no haya suficientes espacios para crear peligro. En ese sentido, Mbappé prefiere combinar con jugadores del mediocampo antes que con extremos, poniendo a Vinicius también en el punto de mira.

El francés es el líder total del Madrid en este inicio de temporada

El francés ha empezado la temporada en modo apisonadora y se ha convertido en el líder total del Madrid, recuperando su mejor nivel e incluso mejorando el del curso pasado, cuando ya fue el mejor del conjunto blanco por delante de otras estrellas. Además, Mbappé se ha puesto el equipo a la espalda y no tiene miedo para sacar adelante los partidos cuando se le necesita.