Florentino Pérez rebaja la cláusula, pero pide un precio de loco para dejar salir a Vinicius

Una salida de Vinicius del Real Madrid no está para nada descartada. El futuro del brasileño está siendo cuestionado desde hace días y los rumores apuntan a un nuevo envite de Arabia Saudí el próximo verano. Aunque en un principio Florentino Pérez había rechazado cualquier intento de oferta por otros clubes y se remitía a la cláusula de rescisión del jugador, que es de 1.000 millones de euros, esto podría haber cambiado.

En ese sentido, el presidente habría rebajado esta cláusula, pero seguiría pidiendo un precio desorbitado para dejar salir al brasileño. El máximo mandatario blanco buscaría que cualquier equipo interesado por el delantero pagara 400 millones para abrirle la puerta definitivamente. Un dinero que incluso Arabia Saudí estaría pensando en pagar para poder hacerse con los servicios del atacante.

Florentino aceptaría 400 millones por Vinicius

Aun así, el Madrid solo aceptaría la salida de Vinicius si el propio jugador lo pidiera. Si no, se cerrará en banda y no aceptará ningún tipo de oferta, aunque esta sea astronómica. La entidad madrileña sigue confiada en poder renovar al futbolista, pero no permitirá que se quede si no está a gusto en la capital española. Florentino no piensa retener a nadie en contra de su voluntad y así lo ha comunicado a las partes.

Por lo tanto, la pelota está en el tejado del brasileño. Su entorno lleva tiempo dudando de si quedarse o no en el conjunto blanco, ya que las constantes polémicas en las que está metido el delantero están dañando su imagen, además de los problemas que ha tenido con el racismo en algunos campos de España. Su familia cree que fuera del foco que tiene puesto en el Madrid podría crecer aún más.

Se avecina un culebrón en verano

En los próximos meses será cuando Arabia Saudí volverá a la carga por el atacante, por lo que se avecina un culebrón el próximo verano con el futuro de Vinicius. Él quiere quedarse y el club madrileño renovarlo, pero si cambia de opinión, el Madrid no cerrará la puerta a su salida si pide marcharse y la oferta que llega es astronómica, alrededor de los 400 millones de euros.