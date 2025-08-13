Florentino Pérez rechaza 45 millones y pide los 1.000 de la cláusula para dejarlo salir del Real Madrid

Florentino Pérez no va a aceptar ofertas a la baja por jugadores importantes del Real Madrid, más aún si quedan pocas semanas para que finalice el mercado de fichajes veraniego. Por eso, el presidente habría rechazado una oferta de 45 millones de euros procedente de Arabia Saudí por un futbolista clave del conjunto blanco, pidiendo los 1.000 millones de la cláusula para dejarlo salir.

Se trata de Éder Militão, uno de los centrales del equipo cuyas expectativas están muy altas para la temporada que viene. El brasileño ya se encuentra totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió la temporada pasada y todo apunta a que formará parte de la pareja de centrales junto a Dean Huijsen, ya que ha convencido a Xabi Alonso de que está preparado para ser titular.

Florentino Pérez ha rechazado 45 millones de euros por Éder Militao

A pesar de que en el club había mucho nerviosismo con sus constantes lesiones, especialmente las de gravedad, el hecho de que Militão haya vuelto con un estado físico espectacular ha provocado que las dudas dentro de la entidad madrileña se hayan desvanecido con mucha facilidad. Además, el jugador tampoco quiere marcharse del Madrid y menos aún ir a Arabia con tan solo 27 años.

Por eso, y aunque se subiese esta oferta, Florentino Pérez ya ha dejado claro que el brasileño no está en venta y es totalmente intransferible de cara a este mercado de fichajes veraniego. Eso sí, su futuro en el Madrid dependerá de cómo esté físicamente, lo que se podrá ver durante esta temporada, ya que en un principio, será titular por encima de otros centrales como Antonio Rüdiger, Raúl Asencio o David Alaba.

El defensa brasileño es totalmente intransferible por el Madrid

Alonso ha decidido escoger a Militão por el gran nivel que ha demostrado en los entrenamientos y cree que se podrá complementar muy bien con Dean Huijsen, el gran fichaje del verano en la retaguardia y el elegido para ser el líder del futuro en defensa. Con la recuperación del brasileño, el Madrid habría descartado acabar acudiendo al mercado para incorporar a un último central.