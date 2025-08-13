Xabi Alonso, mano dura, bronca delante de todo el vestuario del Real Madrid, no le pasará ni un más

Xabi Alonso ha aterrizado con mano dura en el banquillo del Real Madrid y no dejará pasar ni una, ni tan solo a las estrellas del equipo, lleven el nombre que lleven a la espalda. Por eso, y aunque el tolosarra acabó contento del primer y único partido de pretemporada del conjunto blanco, después de la victoria contra el Tirol por 0-4, el técnico pegó una bronca a un jugador en el vestuario.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores que están más en el punto de mira del nuevo entrenador. Alonso confía en él, pero quiere que lo deje todo en el terreno de juego y, especialmente, poniendo hincapié en la presión. Por eso, y aunque en los primeros compases del encuentro sí que lo hizo, después dejó de presionar, algo que no gustó nada al vasco y así se lo recriminó.

Xabi Alonso pegó una bronca a Vinicius por dejar de presionar

Alonso le dejó claro delante de todo el mundo que no quiere que la presión sea un adorno para los primeros minutos y luego olvidarse, sino que tiene que ser durante todo el período que esté en el campo. De hecho, durante el partido, ya se escuchó al tolosarra gritar su nombre varias veces desde la banda para que volviera a presionar la salida del balón de los rivales.

El técnico se lo comunicó en el primer día de trabajo: quiere que todos los jugadores presionen, él incluido, a pesar de las reticencias que ha puesto Vinicius respecto a ello. Por eso, ya le dejó entrever en la previa de las semifinales contra el PSG en el Mundial de Clubes que, si no quería presionar, no sería titular, aunque luego el brasileño acabó saliendo de partida por una lesión ajena.

El tolosarra tendrá mano dura con el brasileño

Por lo tanto, Vinicius deberá bajar la cabeza y trabajar de lleno sobre el césped, especialmente a la hora de presionar, si quiere seguir siendo importante en el Madrid. A pesar de su calidad y de lo que pueda darle al equipo, Alonso no permitirá que ningún jugador se salte el protocolo que ha querido establecer desde el primer día.