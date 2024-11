Florentino Pérez rechaza 70 millones del Liverpool, pero negociará si incluyen a Alexander-Arnold en la oferta

El Real Madrid está trabajando para confeccionar una plantilla potente que pueda luchar por todos los títulos sin problema. En este sentido, hay urgencias para incorporar defensas de calidad que ayuden al equipo y Trent Alexander-Arnold es una de las prioridades para el lateral derecho. Aunque acaba contrato a final de temporada, podría llegar antes si las negociaciones con el Liverpool llegan a buen puerto.

Y es que el club inglés quiere fichar a Rodrygo, que tiene las puertas de salida abiertas para abandonar el club blanco. Su venta aportaría una gran cantidad económica y ayudaría al conjunto madrileño a hacer fichajes de nivel. El brasileño no tiene mucho sitio en la delantera del Madrid, por lo que se aceptaría su salida si llega una buena oferta. Y Florentino Pérez quiere negociar e incluir a Alexander-Arnold en la operación.

Rodrygo por Alexander-Arnold

La intención del Madrid es que Rodrygo se vaya el próximo verano y no en invierno para no debilitar al equipo a mitad de temporada. Aun así, si el Liverpool decidiese incluir al lateral inglés en la oferta por el brasileño, la dirección deportiva se lo pensaría. La banda derecha está muy maltrecha por la lesión de Dani Carvajal y los blancos necesitan a un lateral derecho de calidad.

Poder cubrir esa posición en enero daría un soplo de aire fresco a Carlo Ancelotti, aunque tendrían que perder a Rodrygo. Aunque no está teniendo muchos minutos después de la llegada de Kylian Mbappé y su sitio en el once ya no está garantizado, Rodrygo siempre ha cumplido con la camiseta blanca y puede aportar esos goles y asistencias que son claves para conseguir grandes cosas.

Trabajo en los despachos del Madrid

Por lo tanto, habrá mucho trabajo en los despachos de la dirección deportiva entre el mercado de invierno y el de verano. No es descartable que el Madrid haga ya algunas operaciones en enero y estarán atentos a las oportunidades que surjan para poder reforzar el equipo a mitad de curso. Especialmente, en la defensa, que está muy débil por las lesiones y el bajo rendimiento de algunos jugadores.