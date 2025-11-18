Florentino Pérez rechaza el regreso a pesar de ser de los mejores porque no perdona la traición al Real Madrid

Florentino Pérez es un presidente que tiene muy claras las cosas y no se dejará achantar por la amistad. Por eso, el máximo mandatario blanco habría rechazado el regreso de un exjugador al Real Madrid a pesar de ser de los mejores, ya que no perdona la traición que hizo al club madrileño cuando decidió marcharse hace dos años del Santiago Bernabéu y dejar colgado a su equipo.

Se trata de Karim Benzema, una de las leyendas del Madrid que está acabando su carrera en Arabia Saudí. A sus 38 años, el francés sigue demostrando su calidad en una liga de mucho menos nivel, y aunque acaba contrato el próximo junio, no descarta seguir jugando. Y ahí, el delantero habría abierto la puerta a un posible retorno al conjunto blanco, pero ya se le habría descartado.

Florentino Pérez habría rechazado un posible regreso de Karim Benzema al Madrid

El futbolista aseguró que si seguía estando Florentino de presidente todo podía pasar, pero a día de hoy, en los despachos se ha descartado esta posibilidad, ya que no le ven sitio al francés, tanto por su posición en el terreno de juego, que a día de hoy ocupa Kylian Mbappé, como por su edad. Además, tampoco se le ha perdonado que se fuera del Madrid a coste cero.

El máximo mandatario blanco le aprecia como la leyenda que ha sido en el conjunto blanco, pero no quiere que vuelva porque cree que su ciclo ya ha terminado. Pasó lo mismo con otra leyenda como Sergio Ramos, que también dejó abierta la puerta a volver al Bernabéu, pero se descartó la posibilidad de que el camero volviera por diferentes motivos, tanto por edad como por su salida del club.

El presidente no perdona la traición que hizo el francés al marcharse del club

Por lo tanto, y a pesar de que Benzema podría pedir volver al Madrid, un retorno que sería muy celebrado por la gran mayoría de madridistas, la realidad es que esta situación no se ha planteado en la dirección deportiva por el firme rechazo de Florentino.